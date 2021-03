Konkurs: Wygraj projektor Epson EH-TW5700

Wraz z firmą Epson zapraszamy do wyjątkowego konkursu.

DO WYGRANIA:

Projektor Epson EH-TW5700

Co należy zrobić, aby wygrać?

Odwiedź profil @moviesroom.pl na Instagramie

Zapoznaj się z zasadami pod poniższym postem i odpowiedz na zadane w nim pytanie.

Wyniki podane zostaną 22.03 pod powyższym postem na Instagramie po godzinie 14:00.

Epson EH-TW5700 idealny projektor do filmów i gier!

Poczuj magię wielkiego ekranu, jaką zapewnia projektor do kina domowego EPSON EH-TW5700. Pozwala on wyświetlać wysokiej jakości obraz w rozdzielczości Full HD 1080p, a także jest wyposażony w funkcje obsługi gier i wbudowaną funkcję Android TV. Epson EH-TW5700 przystosowany został do pracy na biurku lub stoliku, ale również dobrze sprawdza się po podwieszeniu go przy suficie.

Magia wielkiego ekranu

Ten projektor do kina domowego Full HD 1080p pozwala poczuć magię wielkiego ekranu, umożliwiając wyświetlanie obrazów o rozmiarze do 300 cali. Jest on w stanie wyświetlać większość nastrojowych scen z wyraźnie widocznymi cieniami i głębokimi czerniami, jednocześnie zapewniając wyrazistość, ostrość oraz płynność podczas scen przepełnionych akcją dzięki funkcjom: optymalizacji szczegółów oraz interpolacji klatek. Zanurz się całkowicie i graj w gry jak należy, wykorzystując zwiększony współczynnik gamma dla ciemnych kolorów. Zwiększ poziom jasności, aby uchwycić każdy szczegół, i ustaw proporcje obrazu 21:9, aby zapewnić lepsze wrażenia podczas gier.

Jasne i piękne obrazy

Usiądź, zrelaksuj się i zachwyć się pięknem wyświetlanych materiałów. Projektor EPSON EH-TW5700 posiadają wiele zaawansowanych technologicznie funkcji, które działają w tle, zapewniając niesamowite obrazy. Technologia 3LCD, opracowana przez firmę Epson, zapewnia generowanie wyjątkowo jasnych, a zarazem kolorowych obrazów dzięki jednakowemu natężeniu światła białego i kolorowego.

Większe możliwości

Zamień swój dom w centrum akcji i stwórz naprawdę niezapomniane wrażenia, oddając całą rozrywkę domową w ręce projektora firmy Epson. Dzięki usłudze Android TV możesz bezproblemowo odtwarzać materiały rozrywkowe oraz korzystać z serwisów streamingowych, mówić do Asystenta Google i udostępniać treści ze swojego telefonu na projektorze.

Mocny głośnik

Ciesz się dynamicznym dźwiękiem, jaki zapewnia wbudowany głośnik o mocy 10 W lub po prostu podłącz soundbar, głośnik Bluetooth albo słuchawki, wykorzystując funkcję Bluetooth AptX.

Elastyczne ustawianie

Powiększenie na poziomie 1,2 x oraz funkcja korekcji poziomych zniekształceń trapezowych wraz z możliwością przesuwania obiektywu zapewniają wiele możliwości ustawienia projektora nawet w ograniczonej przestrzeni.