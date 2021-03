Dlaczego OLED? Największe atuty technologii dla kinomanów i graczy!

Ciemne sceny twoich ulubionych filmów czy gier są mało wyraźne? Jeśli oglądasz je na zwykłym telewizorze LED, czerń nie jest wystarczająco ciemna, a postacie w ciemnym pomieszczeniu mało widoczne. Dzieje się tak, ponieważ telewizory LED mogą wyłączać tylko niektóre strefy oświetlenia, co powoduje efekt „halo”. Natomiast telewizory LG OLED, które działają w oparciu o samoświecące piksele, piksele które świecą niezależnie, jeden po drugim. Przekłada się to na niezwykle wyraźne sceny nocne, dzięki którym żaden detal nie umknie Twojej uwadze.

Bazą pod te doznania są na równi produkcje filmowe z coraz popularniejszymi grami wideo. I coraz częściej odbiorcy są zarówno kinomanami, jak i zapalonymi graczami. W takim wypadku od telewizorów wymaga się wielofunkcyjności. Co oznacza, że mają pozytywnie wpływać na oglądany film niezależnie od wystroju pokoju czy oświetlenia, ale poza tym jeszcze wymaga się, by nadążały za nowymi pozycjami na rynku gier i wykorzystywać ich pełny potencjał.

Strefa filmu

W obecnych czasach szczególnie trudno jest wybrać się do kina. A jeżeli w ogóle, pozostaje nam niestety dobór kin studyjnych – multipleksy niestety tymczasowo są dla nas nieosiągalne. Tym chętniej dobiera się modele telewizorów, które są w stanie zbliżyć się do kinowych wrażeń nie wychodząc z domu. Co więcej, obejrzenie dobrej sceny powinno wiązać się także z odpowiednimi warunkami. Telewizory LG OLED zapewniają rozszerzony standard Dolby Vision o nazwie Dolby Vision IQ. Pozwala on zaadaptować parametry obrazu do gatunku, wyświetlanych treści oraz warunków w pomieszczeniu. Warto zaznaczyć, że to wszystko dzieje się bez jakiejkolwiek ingerencji ze strony widza. Wykrywanie poziomu jasności w pomieszczeniu poprzez czujniki światła w telewizorze pozwala na idealne dopasowanie się do danej treści. W ten sposób nocne sceny pościgu z Drive Nicolasa Windinga Refna czy podróże postaci Toma Cruise’a i Jamiego Foxxa w Zakładniku Michaela Manna będą niezakłócone przez nie do końca sprzyjające czynniki zewnętrzne.

Bardzo ceniony – i to nie tylko przez widzów – jest także tzw. tryb FILMMAKER MODE. Jego zadanie jest proste: ma on w możliwie jak największym stopniu doprowadzić do tego, by to, co widzimy na ekranie odpowiadało efektowi końcowemu zamierzonemu przez reżysera. Wyłącza efekty takie jak wygładzanie ruchu bądź wyostrzanie obrazu i pilnuje zachowania oryginalnych proporcji, kolorystyki, a nawet liczby klatek na sekundę podczas seansów. To dlatego jest tak ceniony przez twórców na całym świecie, a oglądanie chociażby starć w Mrocznym Rycerzu nigdy nie będzie prawdziwsze niż właśnie w tym trybie.

No i wreszcie kwestia dźwięku. Na swój sposób jest on nie mniej ważnym czynnikiem od tego, co widzimy na ekranie. Na przykład kiedy oglądamy legendarne nocne oblężenie Helmowego Jaru w filmie Władca Pierścieni: Dwie wieże, chcemy usłyszeć świst każdy strzał obrońców wśród okrzyków groźnych Uruk-Hai. Albo gdy delektujemy się finałową bitwą z Thanosem w Avengers: Endgame, potrzebujemy idealnej audiowizualnej oprawy. Telewizory LG OLED oferują jeszcze w tym przypadku dwie przydatne funkcje. Pierwszą z nich jest Al Sound Pro, dzięki której możemy odtwarzać optymalny dźwięk. Sekretem jest tutaj rozpoznawanie gatunku ścieżki dźwiękowej i identyfikowaniu źródeł dźwięku. Znakomitym uzupełnieniem całości jest zapewniający pełen realizm dźwięk przestrzenny oferowany przez Dolby Atmos. Dzięki temu nasz salo stanie się prawdziwym kinem domowym, w którym nie przegapimy żadnego ważnego detalu.

Strefa gry

Oczywiście trzeba jeszcze zadowolić tych, którzy potrzebują nie tylko doskonałych efektów, ale także lepszych warunków do ogrywania poszczególnych tytułów. Gdy musimy widzieć wyraźnie odcinki trasy w dynamicznych grach wyścigowych w stylu F1 2020, czas reakcji 1 ms, który mają telewizory LG, bardzo się przydaje. Często też w grach akcji pojawiają się fragmenty, w których wolimy nadążać za obrazem, jak w szybkich pojedynkach w świetnych remake’ach Final Fantasy VII bądź Resident Evil 2. Szczególnie w tym drugim przypadku bywa, że zaskakuje nas ciemny krajobraz, wymagający miejscami idealnej czerni, ale także odpowiedniego poziomu szczegółowości, gdy pali nam się grunt pod nogami. To wszystko wspiera technologia HDR, zwiększająca ostrość obrazu, a aby jeszcze mocniej podkręcić wyświetlanie obrazu, pojawia się także tryb HGiG (HDR Gaming Interest Group), dzięki możemy być w pełni w grze.

Bardzo pożyteczny jest również obecność HDMI 2.1, obsługujący technologie 4K HFR (High Frame Rate) czy ALLM (Automatic Low Latency Mode). Ta ostatnia daje graczowi płynną rozgrywkę nawet w najwyższych rozdzielczościach i przy 120 FPS-ach. Jak to możliwe? Wynika to ze współpracy pomiędzy wyświetlaczem telewizora a danej konsoli, by wyłączyć zbędne bądź niepotrzebne procesowanie. Warto też dodać, że HDMI 2.1 pozwala na optymalne granie na konsolach nowej generacji. Sprawia także, że OLEDY posiadają wzmocniony kanał zwrotny audio, który wydobywa z gier najlepszy, możliwy dźwięk, umożliwiając „zanurzenie się” w akcji. Pozwala to na uzyskanie jeszcze lepszych efektów dźwiękowych.

Ważnym elementem jest także niska emisja niebieskiego światła w telewizorach LG OLED – bo jedynie 29%. To nie tylko dwa razy mniej niż w ekranach LCD, ale i znacząco poniżej minimalnego standardu dla komfortu oczu (wynoszącego 50%). Takie wyniki potwierdzono specjalnym ceryfikatem Eye Comfort Display, przygotowanym przez renomowaną firmę badawczą TUV Rheinland. To sprawia, że bez większych problemów możemy przesiadywać cale godziny przed ekranem.