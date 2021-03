Przegląd telewizorów LG OLED o dużych przekątnych. Na które warto zwrócić uwagę?

Czym jest technologia OLED?

OLED jest skrótowcem od angielskiego wyrażenia Organic Light Emitting Diode oznaczającego organiczną diodę elektroluminescencyjną.

Telewizory LG OLED zostały wyposażone w samoświecące diody, które zapewniają idealny i nieskończony kontrast oraz głęboką czerń. W przypadku zwykłych telewizorów LED/LCD, które modulują światło wytwarzane przez niezależny moduł podświetlenia ten aspekt wyglądał znacznie słabiej. Dzięki technologii OLED zobaczysz każdy kolor, szczegół, teksturę, nawet w ciemnych scenach bitew w najnowszych kinowych produkcjach. Dla porównania, strefowe podświetlenie wykorzystywane w telewizorach LED może powodować, że przegapisz ukryte szczegóły w scenie.

Dolby Vision IQ

Nie sposób nie wspomnieć także o funkcji Dolby Vision IQ. Funkcja ta pozwala na inteligentne dostosowywanie jakości ekranu do warunków, jakie panują w pokoju oraz treści tego, co na nim jest w danym momencie wyświetlane. Specjalny czujnik wbudowany w telewizor może nie tylko mierzyć światło otoczenia w pomieszczeniu, w którym się znajduje, ale także na wykorzystywaniu dynamicznych metadanych, mieszczących się w strumieniu danych treści. W ten sposób podaje informację dla telewizora o tym, jakiego rodzaju treść oglądamy i widz nie musi się zastanawiać nad ustawieniami ekranu w zależności od oglądanego obrazu czy okoliczności.

Tryb Filmmaker – ceniony przez profesjonalistów

Jednym z ciekawszych trybów jest tzw. Filmmaker mode. Na czym on polega? Przede wszystkim chodzi tutaj o wykrywanie metadanych, pozwalających określić, czy odtwarzana jest produkcja filmowa czy serial. Dzięki temu zabiegowi materiał ma być ukazany z odpowiednimi proporcjami obrazu oraz w tej samej przestrzeni kolorów. Innymi słowy, całość ma pozwolić widzom na seans zgodny z tym, czego życzyli sobie twórcy. Wielokrotnie tego typu podejście chwaliły takie osoby jak Christopher Nolan, Martin Scorsese czy James Cameron.

Dźwięk: AI Sound Pro oraz Dolby Atmos AI Sound

Dzięki rozpoznawaniu gatunku ścieżki dźwiękowej i identyfikowaniu źródeł dźwięku, inteligentny procesor α9 trzeciej generacji umożliwia odtwarzanie optymalnego dźwięku. Dźwięk pozbawiony efektów przestrzennych jest skalowany do wirtualnego 5.1-kanałowego dźwięku przestrzennego. Dolby Atmos – standard pozwalający na odtwarzanie bardziej realistycznego dźwięku przestrzennego. Zapewnia fascynujące wrażenia dźwiękowe i pozwala na przekształcenie salonu w prawdziwe domowe kino. Wystrzelone przez postać na ekranie pociski będą przelatywały „tuż obok naszej głowy”.

Gaming

A jak już jesteśmy przy strzelaniu to nowe telewizory OLED LG nadają się idealnie do grania na konsolach nowej generacji, ponieważ posiadają Interfejs HDMI 2.1 co umożliwia: wyświetlanie treści 4K z prędkością 120 klatek na sekundę, a także zapewnia obsługę technologii 4K HFR (High Frame Rate, trybu ALLM (Automatic Low Latency Mode) czyli małego opóźnienia sygnału zmniejszającego input lag. Wsparcie dla e-ARC umożliwiając „zanurzenie się” w akcji. Pozwala to na uzyskanie jeszcze lepszych efektów dźwiękowych. input lag na poziomie 13 ms. Telewizory LG OLED jako pierwsze na rynku obsługują technologię NVIDIA G-SYNC dzięki czemu stanowią idealny wybór dla gracza.

Poniżej prezentujemy polecane przez nas modele LG OLED:

Telewizor LG 77” OLED Gallery 4K Cinema HDR AI TV ze sztuczną inteligencją OLED77GX – dla miłośników zaawansowanych technologii i sztuki

Jeżeli planujesz zakup telewizora „na lata” i ponad wszystko liczy się dla Ciebie elegancja i styl to zdecydowanie warto rozważyć zakup tego modelu. Modele LG OLED z serii GX dzięki specjalnemu uchwytowi idealnie przylegają do ściany, co zapewnia w każdym wnętrzu spektakularny efekt a sam telewizor nie jest już tylko telewizorem a częścią naszego domu.

Najważniejsze funkcje – Zaawansowany procesor α9 Gen3 AI, który pozwala w pełni delektować się filami w jakości 4K. Filmmaker Mode , technologie Dolby Atmos i Dolby Vision IQ – odpowiedzialne są za spektakularne wrażenia dźwiękowe.

Dostępne w 3 rozmiarach: 55, 65 oraz aż 77 cali.

Teraz przy zakupie jednego telewizora LG OLED z serii Gallery dopasowany soundbar LG GX otrzymasz za 50% ceny wraz z darmową dostawą i montażem. Szczegóły promocji znajdziesz tutaj!

Telewizor LG 77” OLED 4K Cinema HDR AI TV ze sztuczną inteligencją OLED77CX – idealny wybór dla graczy i nie tylko.

Jeśli jesteś miłośnikiem gier i cenisz sobie rozgrywkę na najwyższym poziomie to ten model jest stworzony właśnie dla takich osób. Małe opóźnienie wejściowe, krótki czas reakcji, Profesjonalny obraz Dolby Vision IQ i dźwięk Dolby Atmos pozwalają poczuć się jak w środku wydarzeń z gry nie pomijając żadnych, nawet najdrobniejszych szczegółów akcji. Obsługa technologii NVIDIA G-SYNC pozwala na przesyłanie płynnego obrazu w grach bez zacinania, bez opóźnień i bez migania.

Najważniejsze funkcje – Procesor α9 Gen3 AI 4K , jaśniejsza matryca niż w swoich poprzednikach serii BX, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, FILMMAKER MODE, Sterowanie głosowe w języku polskim za pomocą pilota Magic Gaming

Dostępne w 3 rozmiarach : 55, 65 oraz 77 cali.