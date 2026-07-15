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100.000 obserwujących Movies Room na Instagramie! Dziękujemy!

Mikołaj Lipkowski, 15 lipca 2026

Movies Room przekroczył wyjątkową granicę – nasz profil na Instagramie obserwuje już ponad 100 000 osób! To ogromny sukces, który pokazuje, że miłość do kina, filmowych ciekawostek i najnowszych informacji ze świata rozrywki łączy tysiące fanów każdego dnia.

Od początku istnienia naszego profilu na Instagramie założonego przez Tomasza Rewersa 10 lat temu najważniejszy był jeden cel – dostarczać fanom kina najciekawsze informacje, nieznane fakty, zakulisowe historie oraz najważniejsze wiadomości ze świata filmów i seriali. Dzięki zaangażowaniu naszej społeczności Movies Room stał się miejscem, w którym kinomani mogą codziennie odkrywać nowe ciekawostki, przypominać sobie kultowe produkcje i poznawać szczegóły, które często umykają podczas pierwszego seansu. Przekroczenie 100 tysięcy obserwujących to wyjątkowy moment i przede wszystkim dowód, że filmowe treści mają ogromną siłę. Nasze treści w czerwcu 2026 cieszyły się zasięgiem aż 5 milionów wyświetleń! 

Ciekawostki filmowe, które pokochały tysiące fanów

Instagram Movies Room to nie tylko informacje o premierach i najnowszych wydarzeniach. To także miejsce pełne filmowych historii – od zakulisowych anegdot, przez ciekawostki z planów zdjęciowych, aż po zestawienia i fakty, które potrafią zaskoczyć nawet największych fanów kina.

Każdego dnia staramy się pokazywać kino z innej perspektywy i przypominać, że za każdą produkcją stoją fascynujące historie – zarówno przed kamerą, jak i za kulisami.

 

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Post udostępniony przez Movies Room – Tom Rewers (@moviesroom.pl)

Najciekawsze premiery w kinach i na VOD w jednym miejscu

Regularnie przygotowujemy również Przegląd tygodnia, czyli zestawienie najciekawszych premier filmowych i serialowych. Podpowiadamy, jakie produkcje warto zobaczyć w kinach oraz które tytuły właśnie pojawiły się na platformach VOD. Dzięki temu nasi obserwujący mogą być na bieżąco z najważniejszymi premierami i łatwiej wybrać coś do obejrzenia.

 

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Post udostępniony przez Movies Room – Tom Rewers (@moviesroom.pl)

To dopiero początek

Osiągnięcie 100 000 obserwujących nie oznacza końca drogi. Wręcz przeciwnie – to motywacja do dalszego rozwoju i tworzenia jeszcze lepszych treści dla wszystkich miłośników filmów i seriali.

Przed nami kolejne projekty, nowe formaty i jeszcze więcej filmowych ciekawostek. Chcemy dalej rozwijać społeczność Movies Room i być miejscem, do którego fani kina wracają każdego dnia.

Dziękujemy, że jesteście z nami!

Każda obserwacja, komentarz, udostępnienie i reakcja pomaga nam tworzyć największą możliwą społeczność skupioną wokół kina. Dziękujemy wszystkim 100 000 obserwującym za zaufanie i wspólną podróż. To dzięki Wam Movies Room może dalej rosnąć. A jeśli jeszcze nie obserwujesz naszego profilu – dołącz do nas i bądź częścią filmowej społeczności Movies Room!

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Mikołaj Lipkowski
Mikołaj Lipkowski Redaktor prowadzący dział Newsy

Geek i audiofil. Magister z dziennikarstwa. Naczelny fan X-Men i Elizabeth Olsen. Ogląda w kółko Marvela i stare filmy. Do tego dużo marudzi i słucha muzyki z lat 80. Lubi wrestling.

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Zdjęcie okładkowe wpisu: Movies Room w nowej odsłonie! Baza filmów, ocenianie i Liga Znawców Kina
Filmy

Movies Room w nowej odsłonie! Baza filmów, ocenianie i Liga Znawców Kina

Portal Movies Room przeszedł metamorfozę i nie jest to tylko odświeżony design serwisu, ale również szereg nowych funkcji dla miłośników kina. Użytkownicy otrzymali dostęp do rozbudowanej bazy filmów, możliwości oceniania produkcji oraz udostępniania swoich opinii na Instagramie!

Mikołaj Lipkowski, 15 lipca 2026

moviesroom.pl

Jest Was już ponad 110.000! Obserwuj największy profil z ciekawostkami filmowymi. Zapraszają Tom Rewers i redakcja MR🎬