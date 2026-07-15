100.000 obserwujących Movies Room na Instagramie! Dziękujemy!

Movies Room przekroczył wyjątkową granicę – nasz profil na Instagramie obserwuje już ponad 100 000 osób! To ogromny sukces, który pokazuje, że miłość do kina, filmowych ciekawostek i najnowszych informacji ze świata rozrywki łączy tysiące fanów każdego dnia.

Od początku istnienia naszego profilu na Instagramie założonego przez Tomasza Rewersa 10 lat temu najważniejszy był jeden cel – dostarczać fanom kina najciekawsze informacje, nieznane fakty, zakulisowe historie oraz najważniejsze wiadomości ze świata filmów i seriali. Dzięki zaangażowaniu naszej społeczności Movies Room stał się miejscem, w którym kinomani mogą codziennie odkrywać nowe ciekawostki, przypominać sobie kultowe produkcje i poznawać szczegóły, które często umykają podczas pierwszego seansu. Przekroczenie 100 tysięcy obserwujących to wyjątkowy moment i przede wszystkim dowód, że filmowe treści mają ogromną siłę. Nasze treści w czerwcu 2026 cieszyły się zasięgiem aż 5 milionów wyświetleń!

Ciekawostki filmowe, które pokochały tysiące fanów

Instagram Movies Room to nie tylko informacje o premierach i najnowszych wydarzeniach. To także miejsce pełne filmowych historii – od zakulisowych anegdot, przez ciekawostki z planów zdjęciowych, aż po zestawienia i fakty, które potrafią zaskoczyć nawet największych fanów kina.

Każdego dnia staramy się pokazywać kino z innej perspektywy i przypominać, że za każdą produkcją stoją fascynujące historie – zarówno przed kamerą, jak i za kulisami.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Movies Room – Tom Rewers (@moviesroom.pl)

Najciekawsze premiery w kinach i na VOD w jednym miejscu

Regularnie przygotowujemy również Przegląd tygodnia, czyli zestawienie najciekawszych premier filmowych i serialowych. Podpowiadamy, jakie produkcje warto zobaczyć w kinach oraz które tytuły właśnie pojawiły się na platformach VOD. Dzięki temu nasi obserwujący mogą być na bieżąco z najważniejszymi premierami i łatwiej wybrać coś do obejrzenia.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Movies Room – Tom Rewers (@moviesroom.pl)

To dopiero początek

Osiągnięcie 100 000 obserwujących nie oznacza końca drogi. Wręcz przeciwnie – to motywacja do dalszego rozwoju i tworzenia jeszcze lepszych treści dla wszystkich miłośników filmów i seriali.

Przed nami kolejne projekty, nowe formaty i jeszcze więcej filmowych ciekawostek. Chcemy dalej rozwijać społeczność Movies Room i być miejscem, do którego fani kina wracają każdego dnia.

Dziękujemy, że jesteście z nami!

Każda obserwacja, komentarz, udostępnienie i reakcja pomaga nam tworzyć największą możliwą społeczność skupioną wokół kina. Dziękujemy wszystkim 100 000 obserwującym za zaufanie i wspólną podróż. To dzięki Wam Movies Room może dalej rosnąć. A jeśli jeszcze nie obserwujesz naszego profilu – dołącz do nas i bądź częścią filmowej społeczności Movies Room!