4 faza MCU prowadzi do drugiej Wojny Bohaterów?

4 faza MCU zaczyna rysować nam Wojnę Bohaterów 2 z myślą o bohaterach kontrolowanych i niekontrolowanych w Falcon i Zimowy Żołnierz.

Faza 4 Marvel Cinematic Universe rozpoczyna kolejną wojnę domową z udziałem Falcona i Zimowego Żołnierza. Mimo że historia MCU Steve’a Rogersa jest skończona, seria nadal kontynuuje niektóre wątki, których był częścią. Obejmuje to serial Disney+ o Samie Wilsonie i Bucky’m Barnesie, dotyczący spuścizny Kapitana Ameryki. Film Kapitan Ameryka: Wojna Bohaterów wprowadził Porozumienie Sokovia i podzielił Avengersów, tylko po to, by przegrupować się kilka lat później.

Sam i Bucky nie są już zbiegami, gdy zaczyna się Falcon i Zimowy Żołnierz, ale ich działania mogą prowadzić do kolejnych powikłań z prawem. Dawni pomocnicy Kapitana Ameryki ponownie połączyli siły w odcinku 2 i szybko znaleźli się w walce z zastępcą Steve’a. John Walker i jego pomocnik Battlestar początkowo pomagają Samowi i Bucky’emu, ale Falcon i Zimowy Żołnierz szybko odrzucają ich pomoc.

Pod koniec drugiego odcinka Falcona i Zimowego Żołnierza, Walker pomógł wydostać Bucky’ego z aresztu i ponownie próbował przekonać bohaterów do współpracy. Jednak odrzucają jego ofertę, a Sam zauważa, że ​​są „wolnymi agentami”. To nie pasuje do Walkera, który następnie grozi im, że nie będą mu przeszkadzać. Oczywiste tarcia między Samem i Bucky’m a Kapitanem Ameryką i Battlestar wydają się prowadzić do drugiej Wojny Bohaterów.

Jeśli Falcon i Zimowy Żołnierz jest początkiem drugiej Wojny Bohaterów w fazie 4, to ten pomysł może być częścią innych filmów i programów Disney+. Hawkeye mógłby opowiedzieć o Clincie Bartonie i Kate Bishop, którzy musieliby wybrać, jak będą działać jako bohaterowie. She-Hulk mógłby pokazać, jak Jennifer Walters walczy z elementami regulacji bohaterów w sądzie, a Armor Wars przedstawić, jak War Machine tłumaczy, kto używa technologii Tony’ego Starka. Oczywiście komiks jak i książka Wojna Domowa 2 z pewnością wpłynie również na to, jak zakończy się historia Sama i Bucky’ego w ich serialu. Sam może zdecydować się zostać regulowanym bohaterem, aby odzyskać tarczę Kapitana Ameryki lub wykonać odważniejszy ruch, aby Walker działał samodzielnie. Wszystko to może nawet doprowadzić do powstania przyszłego filmu, takiego jak Kapitan Marvel 2, będącego luźną adaptacją z II wojny domowej.