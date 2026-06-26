Aaron Taylor-Johnson na nowym zdjęciu z filmu Werwulf Roberta Eggersa 

Focus Features udostępniło nowe zdjęcie z filmu Werwulf. Na dodatek Robert Eggers udzielił obszernego wywiadu, zdradzając wiele nowych szczegółów o produkcji.

Parę dni temu w sieci pojawiło się pierwsze zdjęcie z nadchodzącego filmu Roberta Eggersa, Werwulf. Nie zdradzało one właściwie nic, bo była to po prostu fotografia lasu. Dziś z kolei udostępniono nowy materiał z produkcji, na którym znalazł się odtwórca głównej roli, Aaron Taylor-Johnson.

Werwulf z nowym zdjęciem

Focus Features opublikowało właśnie zdjęcie z nadchodzącego filmu Roberta Eggersa, na którym widnieje tytułowy bohater. Werwulf zapowiada się być naprawdę wiernie odwzorowany epokowo.

Warto także dodać, że w wywiadzie dla serwisu Esquire, Robert Eggers zdradził masę nowych szczegółów o filmie. Fabuła skupia się na żyjącym w XIII wieku farmerze (Taylor-Johnson.), który jest przeklęty. Drogę do ratunku stara się znaleźć poprzez miłość. Lily-Rose Depp wciela się w jego żonę. Willem Dafoe sportretuje z kolei myśliwego. Wszyscy bohaterowie filmu są bezimienni, oprócz psa głównego bohatera.

Eggers w kilku słowach tak podsumował swój film:

To naprawdę brutalny, bezlitosny, groteskowy świat. Bardziej niż kiedykolwiek, to błoto, krew, deszcz, ból i cierpienie.

Werwulf początkowo miał być czarno-białym filmem, ale reżyser ostatecznie zmienił zdanie, co do tego pomysłu. Warto także dodać, że film został nakręcony na taśmie 35 mm.

Wszystko, co powinniście wiedzieć przed seansem

Za reżyserię odpowiadać oczywiście będzie Robert Eggers. Scenariusz filmu Eggers napisał wspólnie z Sjón, z którym wcześniej współpracował przy Wikingu. Sam reżyser określił Werwulfa jako najmroczniejszy scenariusz, jaki napisał w swojej karierze.

Akcja filmu rozgrywać się ma w XIII-wiecznej Anglii. Fabuła skupiać się ma na niewielkiej społeczności żyjącej na odizolowanych terenach wiejskich, gdzie mieszkańcy zaczynają doświadczać serii niepokojących wydarzeń związanych z tajemniczą istotą ukrywającą się we mgle. Lokalny folklor, przesądy i ludowe wierzenia stopniowo przestają być jedynie opowieściami, gdy mieszkańcy stają w obliczu realnego zagrożenia. Jakiś czas temu reżyser potwierdził, że film ma wykorzystywać język odpowiadający realiom epoki.

W głównych rolach wystąpią Aaron Taylor-Johnson, Lily-Rose Depp, Willem Dafoe oraz Ralph Ineson. W obsadzie znaleźli się również Jack Morris, Bodhi Rae Breathnach, Jan Bijvoet oraz Ritchi Edwards. Dla części aktorów jest to kolejne spotkanie z Eggersem po wcześniejszej współpracy przy Nosferatu, Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii czy The Lighthouse.

Film trafi do amerykańskich kin 25 grudnia 2026 roku, natomiast polska premiera została zaplanowana na 1 stycznia 2027 roku.

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Źródło: darkhorizons.com/ Ilustracja wprowadzenia: Materiały promocyjne