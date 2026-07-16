Adam Driver jednak nie zagra Magneto? Nowe plotki wskazują na kogoś zupełnie innego

Najnowsze doniesienia dotyczące rebootu X-Men od Marvel Studios mogą całkowicie zmienić oczekiwania fanów. Adam Driver, którego jeszcze niedawno łączono z rolą Magneto, ma podobno wcielić się w zupełnie inną postać. Pojawiły się też nowe informacje na temat Profesora X, Cyclopsa oraz Emmy Frost.

Marvel Studios wciąż nie ujawniło oficjalnej obsady nowego filmu o X-Men, jednak za kulisami pojawia się coraz więcej przecieków. Najnowszy z nich całkowicie odwraca wcześniejsze spekulacje dotyczące Adama Drivera. Zamiast ikonicznego Magneto aktor ma rzekomo zagrać jednego z najbardziej niebezpiecznych przeciwników mutantów. To jednak nie koniec nowych informacji – mówi się również o młodszym Profesorze X, poszukiwaniach odtwórcy Cyclopsa oraz debiucie Emmy Frost.

Adam Driver kimś innym niż Magneto?

Nowe informacje pochodzą od insidera @ApocHorseman, który wcześniej błędnie informował, że Adam Driver został wybrany do roli Magneto. Teraz przyznał, że doszło do pomyłki i według jego najnowszych ustaleń gwiazda Gwiezdnych wojen ma wcielić się w Mister Sinistera.

To postać doskonale znana fanom komiksów Marvela. Nathaniel Essex, znany jako Mister Sinister, jest genialnym naukowcem i genetykiem, który po spotkaniu z Apocalypse’em zyskał nieśmiertelność oraz potężne moce. Od lat pozostaje jednym z największych wrogów X-Men, obsesyjnie badając mutantów i manipulując liniami rodowymi rodzin Summersów oraz Greyów. Od dłuższego czasu pojawiały się plotki, że to właśnie Mister Sinister ma zostać głównym antagonistą nowego filmowego uniwersum X-Men. Jeśli doniesienia okażą się prawdziwe, obsadzenie Drivera w tej roli wydaje się logicznym wyborem.

Nie tylko Driver. Marvel szuka nowych X-Men

@ApocHorseman ujawnił również kolejne nazwiska związane z castingiem. Według jego informacji Bill Skarsgård znajduje się w gronie kandydatów do roli Profesora X, a Marvel ma celować w zdecydowanie młodszą wersję Charlesa Xaviera niż w poprzednich ekranizacjach.

Jeśli chodzi o Cyclopsa, jednym z kandydatów pozostaje Cooper Hoffman, choć studio podobno rozważa jeszcze kilku innych aktorów. Potwierdzono także, że w filmie ma pojawić się Emma Frost. Marvel podobno zawęził już listę kandydatek do kilku nazwisk. Co ciekawe, według przecieku Sydney Sweeney nie znajduje się wśród finalistek, mimo wcześniejszych spekulacji fanów.

Więcej informacji na Movies Room:

Na razie bez konkretów co do MCU

Choć słowa aktorki z pewnością podsycą zainteresowanie fanów Marvela, obecnie wszystko sprowadza się do deklaracji chęci współpracy oraz potwierdzenia spotkania z Jake’em Schreierem. Marvel Studios nie ogłosiło jeszcze obsady nowych X-Menów, dlatego nazwisko Navarrette pozostaje jedynie jednym z wielu potencjalnych kandydatów, o których zaczyna mówić się w branży. Jeśli jednak jej kariera będzie rozwijać się w obecnym tempie, dołączenie do jednej z największych filmowych franczyz nie wydaje się nierealnym scenariuszem.

Źródło: comicbookmovie.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe