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Afera Thomasa Crowna z oficjalnym zwiastunem! Michael B. Jordan gwiazdą główną i reżyserem
Mikołaj Lipkowski,
30 lipca 2026
Michael B. Jordan nie tylko ponownie staje przed kamerą, ale także odpowiada za reżyserię nowej odsłony Afera Thomasa Crowna. Amazon MGM Studios zaprezentowało pierwszy zwiastun filmu, który trafi do kin w marcu 2027 roku. Produkcja ma być nową interpretacją klasycznej historii o charyzmatycznym złodzieju dzieł sztuki.
Michael B. Jordan po sukcesie swoich wcześniejszych projektów ponownie łączy obowiązki aktora i reżysera. W nowej wersji filmu Afera Thomasa Crowna wciela się w tytułowego bohatera, nadając dobrze znanej historii zupełnie nowy kierunek. Twórcy podkreślają, że nie jest to klasyczny remake, lecz świeże spojrzenie na postać, która po raz pierwszy pojawiła się na ekranie w 1968 roku.
Nowy Thomas Crown z własną misją
W zaprezentowanym zwiastunie Thomas Crown pozostaje mistrzem spektakularnych kradzieży, jednak jego motywacje znacząco różnią się od tych znanych z poprzednich filmów. Bohater przemierza świat, dokonując śmiałych napadów na cenne dzieła sztuki, ale jego celem jest odzyskiwanie skradzionych lub bezprawnie przejętych artefaktów i zwracanie ich prawowitym właścicielom. Na jego trop wpada była agentka FBI, grana przez Adrię Arjonę. Jednocześnie Crown musi zmierzyć się z tajemniczym antagonistą, w którego wciela się Kenneth Branagh. Zwiastun zapowiada widowiskowe sceny akcji, luksusowe lokacje oraz klasyczną mieszankę sensacji, romansu i intrygi.
Jeszcze przed premierą pierwszego zwiastuna Michael B. Jordan wyjaśniał, że jego celem nie było stworzenie kolejnego remake’u.
– Nie chciałem robić rebootu. Chciałem stworzyć nową interpretację. Dwa poprzednie filmy opowiadały o bogatych białych mężczyznach, którzy kradli dla zabawy. Dziś taka historia nie działa. Nasza wersja jest bardziej osobista, stawka jest znacznie wyższa. Nadal jednak znajdzie się miejsce na styl, modę i romans – mówił reżyser i odtwórca głównej roli.
Trzecia ekranizacja kultowej historii
Afera Thomasa Crowna doczekał się już dwóch filmowych odsłon. Oryginał z 1968 roku z udziałem Steve’a McQueena i Faye Dunaway szybko zyskał status klasyka kina. W 1999 roku powstał remake z Piercem Brosnanem i Rene Russo w rolach głównych.
Za scenariusz nowej wersji odpowiada Drew Pearce, który pracował na bazie wcześniejszego projektu przygotowanego przez Wesa Tooke’a i Justina Britta-Gibsona. Producentami filmu są Michael B. Jordan i Elizabeth Raposo z ramienia Outlier Society oraz Charles Roven. Funkcję producenta wykonawczego pełni również Alan Trustman, autor scenariusza do oryginalnego filmu z 1968 roku.
Premiera Afera Thomasa Crowna została zaplanowana na 5 marca 2027 roku. Pierwszy zwiastun sugeruje, że nowa odsłona zachowa elegancję i klimat poprzedników, jednocześnie proponując współczesne spojrzenie na jednego z najbardziej znanych dżentelmenów-złodziei w historii kina.
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