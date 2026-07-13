AI wkroczy do nowego Władcy Pierścieni. Andy Serkis zdradza, jak powstaje The Hunt for Gollum

Andy Serkis ujawnił nowe szczegóły dotyczące The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Reżyser i odtwórca roli Golluma potwierdził, że podczas produkcji wykorzystano sztuczną inteligencję, jednak zaznacza, że jej rola będzie znacznie mniejsza, niż mogłoby się wydawać.

Twórca uspokaja fanów, że AI nie posłuży do generowania całych ujęć. Zamiast tego technologia zostanie wykorzystana głównie do odmładzania wybranych postaci, a sam film ma pozostać wierny klasycznym metodom realizacji znanym z oryginalnej trylogii Petera Jacksona.

AI pomoże odmłodzić bohaterów

Serkis potwierdził, że w filmie pojawi się cyfrowe odmładzanie niektórych postaci. Jest trochę de-agingu dla części bohaterów, a uczenie maszynowe jest częścią tego procesu – powiedział w rozmowie z Variety. Gdy zapytano go, kto dokładnie zostanie odmłodzony, odpowiedział krótko i z uśmiechem: Tego wam nie powiem!

Reżyser podkreśla jednak, że wykorzystanie AI będzie bardzo ograniczone.

Nie tworzymy za pomocą AI żadnych ujęć. Każde ujęcie w naszym filmie powstaje w tradycyjny sposób – wyjaśnił.

Serkis przypomniał również, że już podczas realizacji oryginalnej trylogii Peter Jackson korzystał z nowatorskich technologii.

Peter stworzył program MASSIVE, który pozwalał tysiącom orków mieć własne zachowania. To był genialny przykład świetnego wykorzystania AI.

Jednym z priorytetów twórcy jest połączenie nowoczesnej technologii z klasycznym filmowym rzemiosłem.

Naprawdę chciałem przywrócić wszystkie wspaniałe techniki filmowe – od miniatur po charakteryzację – i połączyć je z nowoczesnymi rozwiązaniami. Lubię mieszać różne techniki filmowe.

Więcej informacji na Movies Room:

Czy AI zastąpi kiedyś Golluma?

Serkis został również zapytany, czy sztuczna inteligencja może w przyszłości zastąpić aktorów performance capture. Jego odpowiedź była jednoznaczna.

Opowiadanie historii i dramat rodzą się między aktorami. Performance capture to technologia tworzona przez aktora. Nie sądzę, by dało się zastąpić taki występ… przynajmniej na razi..

Dodał, że AI dobrze radzi sobie z krótkimi, prostymi materiałami, ale stworzenie pełnokrwistej postaci to zupełnie inna sprawa.

Nie wierzę, że da się całkowicie zastąpić wszystkie decyzje aktorskie, które budują bohatera od pierwszej do ostatniej strony scenariusza.

O czym będzie The Hunt for Gollum z uniwersum Władca Pierścieni?

The Lord of The Rings: The Hunt for Gollum to zapowiedziany film fantasy, który zostanie wyreżyserowany przez Andy’ego Serkisa oraz wyprodukowany przez twórców nagrodzonej Oscarami adaptacji tolkienowskiej trylogii Władca Pierścieni – Petera Jacksona, Fran Walsh i Philippę Boyens. Fabuła superprodukcji ma przedstawić poboczny wątek z Drużyny Pierścienia, czyli zleconą Obieżyświatowi przez Gandalfa Szarego misję odnalezienia Golluma i ukrycia go przed sługusami Saurona w Mrocznej Puszczy, ale również zawierać retrospekcje z przeszłości Smeagola oraz wgłębiać w psychologię wieloletniego posiadacza Pierścienia Władzy.

Premiera nowego aktorskiego filmu z uniwersum Władcy Pierścieni zaplanowana jest na 17 grudnia 2027 roku.W planach jest również film The Lord of the Rings: Shadow of the Past, który ma rozgrywać się czternaście lat po odejściu Froda ze Śródziemia i opowiedzieć o losach Sama, Merry’ego i Pippina oraz córki Sama, Elanor.

Źródło: screenrant.com i variety.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe