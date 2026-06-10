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Aktorska Vaiana nadciąga! Disney pokazał finałowy zwiastun widowiska

Mikołaj Lipkowski, 11 czerwca 2026

Disney zaprezentował finałowy zwiastun aktorskiej wersji Vaiana, jednej z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku. W nowej odsłonie kultowej animacji powraca Dwayne Johnson jako Maui, a w tytułową bohaterkę wciela się Catherine Laga’aia. Studio liczy na kolejny gigantyczny hit.

Mimo że od premiery animowanej wersji minęło już niemal dziesięć lat, Disney nie zamierza pozwolić tej historii odejść w zapomnienie. Właśnie opublikowano finałowy zwiastun aktorskiej wersji filmu Vaiana, która ma trafić do kin 10 lipca. Materiał pokazuje dobrze znane sceny w zupełnie nowej, widowiskowej odsłonie.

Vaiana w wersji aktorskiej

Oryginalna animacja z 2016 roku okazała się ogromnym sukcesem i zdobyła miliony fanów na całym świecie. Nic więc dziwnego, że studio zdecydowało się na realizację aktorskiego remake’u. Produkcja ma odtworzyć najważniejsze wydarzenia znane z pierwowzoru, jednocześnie oferując znacznie większy rozmach wizualny.

Jednym z największych atutów filmu ma być powrót Dwayne’a Johnsona. Aktor ponownie wciela się w półboga Maui, którego wcześniej dubbingował w animacji. Tym razem pojawi się jednak na ekranie w pełnoprawnej aktorskiej wersji historii. To właśnie jego obecność była jednym z najczęściej podkreślanych elementów nowego zwiastuna.

Nowy zwiastun pokazuje, że Disney postawił na spektakularne efekty wizualne. Ocean, morskie stwory, magiczne moce Maui i egzotyczne krajobrazy zostały stworzone przy pomocy zaawansowanego CGI. Dla wielu widzów wygląda to jak niemal klatka po klatce odtworzona animacja, tylko w fotorealistycznej formie.

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O czym opowiada animowana wersja?

Vaiana: Skarb oceanu to animowany film muzyczno-przygodowy z 2016 roku wyprodukowany przez Walt Disney Animation Studios. Film został wyreżyserowany przez Johna Muskera i Rona Clementsa na podstawie scenariusza Jareda Busha, a w rolach głównych występują Dwayne Johnson oraz Auliʻi Cravalho w swoim filmowym debiucie. Zawiera piosenki napisane przez Lina-Manuela Mirandę, Opetaię Foaʻi oraz Marka Mancina, a także oryginalną ścieżkę dźwiękową skomponowaną przez Mancina.

Akcja filmu rozgrywa się w starożytnej Polinezji i opowiada historię Vaiany, zdeterminowanej córki wodza nadmorskiej wioski, którą sam ocean wybiera do przywrócenia mistycznego reliktu bogini Te Fiti. Gdy tajemnicza zaraza dotyka jej wyspę, Vaiana wyrusza w podróż, by odnaleźć Maui — legendarnego półboga — z nadzieją, że wspólnie zwrócą relikt Te Fiti i ocalą jej lud. Scenariusz czerpie inspirację z mitów polinezyjskich.

Źródło: youtube.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe 

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Mikołaj Lipkowski
Mikołaj Lipkowski Redaktor prowadzący dział Newsy

Geek i audiofil. Magister z dziennikarstwa. Naczelny fan X-Men i Elizabeth Olsen. Ogląda w kółko Marvela i stare filmy. Do tego dużo marudzi i słucha muzyki z lat 80. Lubi wrestling.

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Zdjęcie okładkowe wpisu: Aktorska Vaiana nadciąga! Disney pokazał finałowy zwiastun widowiska
Filmy

Aktorska Vaiana nadciąga! Disney pokazał finałowy zwiastun widowiska

Disney zaprezentował finałowy zwiastun aktorskiej wersji Vaiana, jednej z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku. W nowej odsłonie kultowej animacji powraca Dwayne Johnson jako Maui, a w tytułową bohaterkę wciela się Catherine Laga’aia. Studio liczy na kolejny gigantyczny hit.

Mikołaj Lipkowski, 11 czerwca 2026

moviesroom.pl

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