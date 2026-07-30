Amazon jest pewny sukcesu filmu Michaela Manna. Mają trwać prace nad Gorączką 3

Wszystko wskazuje na to, że nie skończy się na Gorączce 2. Mają trwać prace nad trzecią częścią filmu.

Na początku lipca Internet obiegły nowe informacje dotyczące Gorączki 2. Christian Bale zagrać ma Vincenta Hannę, którego w oryginalnym filmie z 1995 roku sportretował Al Pacino. Leonardo DiCaprio wcielić ma się z kolei Chrisa Shiherlisa, w którego wcześniej sportretował Val Kilmer. Stephen Graham natomiast zagrać ma Neila McCauleya, wcześniej sportretowanego przez Roberta DeNiro. Adam Driver z koeli jest w trakcie negocjacji roli złoczyńcy, Otisa Wardella, zupełnie nowej postaci wprowadzonej w powieści Manna. Jason Clarke sportretować ma natomiast Nate’a, którego pierwotnie zagrał Jon Voight. Dziś przychodzimy z nową porcją informacji.

Amazon pracować ma nad Gorączką 3

Serwis The Wrap opublikował bardzo ciekawy artykuł dotyczący kulis nadchodzącego filmu Michaela Manna. Potwierdził on właściwie wszystkie doniesienia, które docierały do nad w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Film był kilkukrotnie bardzo blisko upadku, ale jakimś cudem zawsze spadał na cztery łapy. Głównym problemem oczywiście były pieniądze. Na początku projektem zajmował się Warner Bros., ale stawiał bardzo wiele ograniczeń finansowych Mannowi i ostatecznie Gorączka 2 powędrowała w ręce Amazona.

Artykuł zawiera jedną szalenie ciekawą informację. Ponoć wszyscy tak mocno wierzą w sukces Gorączki 2, że ponoć trwać mają prace nad Gorączką 3, która miałaby jeszcze bardziej „rozszerzyć świat” serii.

Co jeszcze wiadomo o filmie?

Prace na planie Gorączki 2 rozpocząć mają się już w listopadzie tego roku i mają potrwać około pół roku. Zdjęcia do filmu kręcone mają być w Los Angeles, Chicago, Paragwaju i Singapuru. W samym Los Angeles ekipa spędzić ma aż 77 dni. Za reżyserię filmu odpowiadać oczywiście będzie 83-letni Michael Mann, który wyreżyserował tytuł z 1995 roku. Budżet Gorączki 2 szacowany jest na około 170 mln dolarów. Na chwilę obecną data premiery filmu nie została ustalona.

O czym opowiadać ma Gorączka 2?

Scenariusz filmu oparty będzie na wydanej w 2022 roku powieści Gorączka 2, napisanej przez Michaela Manna i Meg Gardiner. Jest to zarówno sequel jak i prequel filmu z 1995 roku, sięgający lat młodości Neila McCauleya (Robert De Niro) i Vincenta Hanny (Al Pacino), ukazujący ich i historię przed spotkaniem w Los Angeles. Film ma opowiadać zarówno o wydarzeniach sprzed fabuły oryginału, jak i kontynuować wątki po finałowej konfrontacji.

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Źródło: worldofreel.com/ Ilustracja wprowadzenia: Materiał promocyjne