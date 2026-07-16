Andrew Garfield na czele chłopskiego powstania. Pierwszy zwiastun The Uprising zapowiada epickie widowisko

Focus Features zaprezentowało pierwszy zwiastun The Uprising, historycznego dramatu w reżyserii Paula Greengrassa. W głównej roli występuje Andrew Garfield, który wciela się w legendarnego przywódcę angielskiego powstania chłopskiego z 1381 roku.

Po latach pracy nad thrillerami i widowiskami opartymi na prawdziwych wydarzeniach Paul Greengrass ponownie sięga po historię. Tym razem reżyser przenosi widzów do XIV-wiecznej Anglii, gdzie zwykli chłopi postanawiają sprzeciwić się władzy króla Ryszarda II. Opublikowany właśnie zwiastun The Uprising zapowiada brutalne starcia, widowiskowe sceny bitew oraz emocjonalną historię człowieka, który z rolnika staje się symbolem buntu.

Andrew Garfield jako przywódca rewolty

Andrew Garfield wciela się w postać znaną jako Ploughman, legendarnego lidera chłopskiego powstania przeciwko rządom króla Ryszarda II. Bohater nie jest rycerzem ani wojownikiem – to zwykły farmer, który ma dość wyzysku i niesprawiedliwości. Już na początku zwiastuna słyszymy jego słowa:

Nie jestem żołnierzem. Nie jestem księdzem. Jestem tylko rolnikiem.

Wraz z pogarszającą się sytuacją mieszkańców Anglii bohater decyduje się stanąć na czele rebelii, która szybko przeradza się w otwartą wojnę z koroną. The Uprising trafi do kin 11 września 2026 roku.

Więcej informacji na Movies Room:

O czym jest The Uprising? Historia oparta na prawdziwych wydarzeniach

Film opowiada o Powstaniu Chłopskim z 1381 roku, jednym z najważniejszych buntów społecznych w historii średniowiecznej Anglii. W zwiastunie widać, jak mieszkańcy są zmuszani do płacenia coraz wyższych podatków i wykonywania wyniszczającej pracy, co prowadzi do wybuchu rewolty.

Gwiazdorska obsada i oscarowe ambicje

Oprócz Andrew Garfielda w filmie zobaczymy także Jamiego Bella, Stephena Dillane’a, Toma Hollandera, Cosmo Jarvisa, Thomasin McKenzie, Jonny’ego Lee Millera, Woody’ego Normana, Katherine Waterston oraz Sky Yanga.

Już pierwsze materiały promocyjne sprawiły, że produkcja zaczęła pojawiać się w gronie potencjalnych kandydatów do przyszłorocznych nagród filmowych. Jeśli zwiastun oddaje poziom całego filmu, Focus Features może mieć w rękach jeden z najgłośniejszych historycznych dramatów sezonu.

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Paul Greengrass, twórca takich filmów jak Kapitan Phillips, Lot 93 czy części serii o Jasonie Bournie. Reżyser słynie z dynamicznego stylu i realistycznego przedstawiania wydarzeń, dlatego The Uprising może okazać się jednym z najbardziej autentycznych historycznych widowisk ostatnich lat. Producentami filmu są m.in. Jason Blum, Gregory Goodman, Joanna Kaye, Joe Neurauter oraz Lars Sylvest.

Źródło: deadline.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe