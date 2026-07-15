Andy Serkis odpowiada na zarzuty dotyczące obsady The Hunt for Gollum. „Nie będziemy odhaczać politycznej poprawności”

Andy Serkis zabrał głos w sprawie obsady filmu The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Reżyser i odtwórca roli Golluma podkreślił, że nie zamierza podejmować decyzji castingowych wyłącznie po to, by spełnić oczekiwania dotyczące różnorodności. Jego słowa już wywołały gorącą dyskusję wśród fanów.

Prace nad The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum trwają w Nowej Zelandii, a Warner Bros. Discovery szykuje kolejny rozdział filmowego Śródziemia. Choć projekt może pochwalić się imponującą obsadą i powrotem wielu znanych twórców związanych z ekranizacjami Petera Jacksona, nie obyło się bez kontrowersji. Część internautów zwróciła uwagę na brak różnorodności etnicznej w dotychczas ogłoszonej obsadzie. Andy Serkis postanowił odnieść się do tych zarzutów.

Andy Serkis podkreśla, że The Hunt for Gollum nie dba o standardy poprawności politycznej

W rozmowie z BBC Serkis przyznał, że zna krytykę dotyczącą obsady, jednak nie zamierza zmieniać swojej wizji wyłącznie po to, by spełnić oczekiwania części odbiorców. Reżyser zaznaczył, że świat stworzony przez J.R.R. Tolkiena czerpie wiele inspiracji z mitologii nordyckiej, a Shire przedstawiono jako społeczność zamkniętą i bardzo jednorodną.

Nie będziemy odhaczać politycznej poprawności. Zrobimy to tylko wtedy, gdy będzie to uzasadnione fabularnie. Nie będziemy obsadzić kogoś dla samego odhaczenia odpowiednich pól.

Jednocześnie zaznaczył, że film w pewnym stopniu odniesie się do krytyki dotyczącej różnorodności w świecie Tolkiena, jednak bez podejmowania decyzji castingowych wyłącznie z powodów pozafabularnych.

Ruszyła produkcja filmu

Dodatkowo Warner Bros. opublikowało filmik, na którym widać iż prace nad The Lord of The Rings: The Hunt for Gollum ruszają pełną parą.

Więcej informacji na Movies Room:

O czym będzie The Hunt for Gollum z uniwersum Władca Pierścieni?

The Lord of The Rings: The Hunt for Gollum to zapowiedziany film fantasy, który zostanie wyreżyserowany przez Andy’ego Serkisa oraz wyprodukowany przez twórców nagrodzonej Oscarami adaptacji tolkienowskiej trylogii Władca Pierścieni – Petera Jacksona, Fran Walsh i Philippę Boyens. Fabuła superprodukcji ma przedstawić poboczny wątek z Drużyny Pierścienia, czyli zleconą Obieżyświatowi przez Gandalfa Szarego misję odnalezienia Golluma i ukrycia go przed sługusami Saurona w Mrocznej Puszczy, ale również zawierać retrospekcje z przeszłości Smeagola oraz wgłębiać w psychologię wieloletniego posiadacza Pierścienia Władzy.

Premiera nowego aktorskiego filmu z uniwersum Władcy Pierścieni zaplanowana jest na 17 grudnia 2027 roku.W planach jest również film The Lord of the Rings: Shadow of the Past, który ma rozgrywać się czternaście lat po odejściu Froda ze Śródziemia i opowiedzieć o losach Sama, Merry’ego i Pippina oraz córki Sama, Elanor.

Źródło: comicbookmovie.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe