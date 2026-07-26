Anthony Mackie pozostaje Kapitanem Ameryką w MCU. Aktor sugeruje, które wcielenie Steve’a Rogersa zobaczymy w Avengers: Doomsday

Anthony Mackie odniósł się do obecności byłego odtwórcy roli Kapitana Ameryki w obsadzie Avengers: Doomsday. Amerykański aktor zasugerował, że Chris Evans przyjmie nowe wcielenie w superprodukcji Marvel Studios.

Chris Evans występując przez prawię dekadę jako superbohater Kapitan Ameryka wywarł na widzach taki impakt, że ci nie potrafią wyobrazić sobie innego aktora w tej roli. Aktor pod koniec ubiegłej dekady podjął jednak decyzję o rezygnacji z występów w MCU i w crossoverze Avengers: Koniec gry otrzymaliśmy scenę, w której Steve Rogers decyduje się przekazać swoją tarczę Samowi Wilsonowi/Falconowi i namaszcza go na nowego Kapitana Amerykę.

Anthony Mackie strój i tarczę Kapitana do tej pory założył w dwóch produkcjach: serialu Disney+ Falcon i Zimowy Żołnierz oraz filmie kinowym Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat z 2025 roku. Ten ostatni tytuł nie należał jednak do udanych projektów Marvel Studios. Film borykał się najpierw z kłopotami produkcyjnymi, przekroczeniem budżetu, a potem okazał się sporym rozczarowaniem w box-office (przyp. red. zarobił jedynie 415 mln dolarów). Następnie przyszłość Mackiego jako Kapitana Ameryki pod znakiem zapytania postawił zwiastun przedstawiający powrót Evansa do roli Steve’a Rogersa w Avengers: Doomsday.

Kogo zagra Chris Evans w Avengers: Doomsday? To Anthony Mackie wraca jako Kapitan Ameryka

Anthony Mackie w jednym z wywiadów na San Diego Comic-Con wyjaśnił, że to Sam Wilson wciąż pozostaje Kapitanem Ameryką w MCU. Chris Evans natomiast powróci jako Steve Rogers, a nie Kapitan Ameryka. Aktor dodatkowo zasugerował, że Steve stanie się komiksowym Nomadem w filmie Avengers: Doomsday.

Steve Rogers w komiksie — Istnieje komiks. Mówisz, że jesteś nerdem. Przeczytaj komiks. Nie bądź nerdem z zawodu, bądź nerdem z faktów. Więc w komiksie Steve Rogers staje się Nomadem. – odpowiedział Mackie w rozmowie z Variety

Anthony Mackie clarifies that Chris Evans is returning as Steve Rogers, not Captain America, and hints that Steve will become Nomad in „Avengers: Doomsday”: „Steve Rogers in the comic book — There is a comic book. You say you’re a nerd. Read the comic book. Don’t be a nerd by… pic.twitter.com/dYRsLQC4dc — Variety (@Variety) July 26, 2026

Chris Evans w rozmowie z EW potwierdził natomiast, że przez lata odrzucał propozycję filmów, w których miałby wcielać się w Nomada po wydarzeniach z Avengers: Koniec gry.

Chris Evans reveals Kevin Feige wanted him to continue playing Nomad after ‘AVENGERS: ENDGAME’ “They showed me a pitch, and it was a great pitch, but for whatever reason, it just didn’t feel right at the time. I wanted to preserve it. But I just said, ‘Please keep pitching.’”… pic.twitter.com/g7sTEFLGsO — Avengers Updates (@AvengersUpdated) July 26, 2026

Nomad w komiksach to alternatywna tożsamość, którą przyjął Steve Rogers, gdy przeciwstawił się amerykańskiemu rządowi i nosił strój bez symboli USA. Komiksowego ducha tego wizerunku, ale bez wypowiedzianej wprost nazwy, mogliśmy zobaczyć już w Avengers: Wojna bez granic, gdy ścigany przez rząd Steve Rogers porzucił tarczę i strój Kapitana Ameryki. Należy pamiętać, że Nomad to nie jedyne alternatywne wcielenie Steve’a Rogersa w komiksach Marvela. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych pomysłow było przedstawienie go jako złoczyńcę Kapitana Hydrę.

Spektakularna obsada nowego crossovera MCU

Avengers: Doomsday reżyserują Joe i Anthony Russo, twórcy licznych przebojów MCU, na podstawie scenariusza Stephena McFeely’ego. W filmie po latach przerwy powrócą weterani Marvela – Robert Downey Jr i Chris Evans. Tym razem jednak gwiazdor Oppenheimera nie wcieli się w superbohatera Tony’ego Starka/Iron Mana, a zupełnie nową postać – złoczyńcy Victora von Dooma/Doktora Dooma.

U ich boku wystąpią liczne gwiazdy filmów i serialu Kinowego Uniwersum Marvela. Potwierdzono udział takich aktorów i aktorek jak: Chris Hemsworth (Thor), Vanessa Kirby (Sue Storm/Niewidzialna kobieta), Anthony Mackie (Sam Wilson/Kapitan Ameryka), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Zimowy Żołnierz), Letitia Wright (Shuri/Czarna Pantera), Paul Rudd (Ant-Man), Wyatt Russell (John Walker/US Agent), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/The Thing), Simu Liu (Shang-Chi) Florence Pugh (Yelena Belova), Kelsey Grammer (Hank McCoy/Bestia), Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Joaquín Torres/Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm/Ludzka pochodnia), David Harbour (Alexei Shostakov/Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost), Tom Hiddleston (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystique), James Marsden (Cyclops), Channing Tatum (Gambit), Pedro Pascal (Reed Richards/Pan Fantastyczny), Kathryn Newton (Cassie Lang) i Hayley Atwell (Peggy Carter).

Kiedy premiera Avengers: Doomsday?

Widowisko MCU trafi do kin 18 grudnia 2026 roku.