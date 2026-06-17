Anya Taylor-Joy walczyła o finał Furiosy. Przez pół roku przekonywała George’a Millera do zmiany

Finał Furios: Saga Mad Max mógł wyglądać zupełnie inaczej. Anya Taylor-Joy ujawniła, że przez sześć miesięcy próbowała przekonać George’a Millera, by nie dawał Dementusowi czystej śmierci. Aktorka uważała, że to Furiosa powinna sama zdecydować o losie swojego największego wroga.

Furiosa: Saga Mad Max zachwyciła wielu widzów widowiskową akcją i rozbudowaniem historii jednej z najbardziej ikonicznych bohaterek współczesnego kina akcji. Jak się okazuje, jeden z kluczowych elementów filmu niemal potoczył się zupełnie inaczej. Anya Taylor-Joy zdradziła niedawno kulisy pracy nad produkcją George’a Millera. Aktorka przyznała, że przez wiele miesięcy walczyła o to, by zakończenie historii lepiej oddawało charakter Furiosy i jej drogę przez postapokaliptyczny świat.

Anya Taylor-Joy nie chciała czystej śmierci dla Dementusa

Jednym z najważniejszych konfliktów w Furiosie jest relacja między tytułową bohaterką a Dementusem, granym przez Chrisa Hemswortha. To właśnie on odpowiada za traumatyczne wydarzenia z dzieciństwa Furiosy i staje się głównym antagonistą filmu. Jak ujawniła Taylor-Joy, początkowo rozważano rozwiązanie, w którym złoczyńca otrzymałby bardziej tradycyjne zakończenie. Aktorka nie była jednak przekonana do takiego pomysłu.

Przekonywałam i przekonywałam, i przekonywałam, by Furiosa żyła zgodnie ze swoim imieniem. To była moja góra do zdobycia przy tym filmie. Ostatecznie ją zdobyłam, ale było to bardzo trudne zwycięstwo.

Praca nad blockbusterami często wiąże się z kreatywnymi dyskusjami między aktorami a reżyserami. W przypadku Furiosy rozmowy na temat finału trwały wyjątkowo długo. Taylor-Joy zdradziła, że przez pół roku lobbowała u George’a Millera ze swoją wizją zakończenia. Ostatecznie reżyser zgodził się na proponowane rozwiązanie, choć – jak przyznała aktorka – nie przyszło to łatwo. To pokazuje, jak duży wpływ na ostateczny kształt filmu mogą mieć osoby wcielające się w główne role.

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Informacje o filmie Furiosa: Saga Mad Max

Premiera filmu „Furiosa” zapowiada się na wielkie wydarzenie kinowe, które wzbudza ogromne zainteresowanie fanów kina akcji i postapokaliptycznych historii. George Miller powraca do swojego kultowego uniwersum Mad Max, oferując widzom nową, ekscytująco zapowiadającą się przygodę wypełnioną akcją, dynamiką i niezapomnianymi postaciami. Obecność utalentowanej Anyi Taylor-Joy oraz doświadczonego Chrisa Hemswortha gwarantuje emocjonujące i poruszające wystąpienia aktorskie, które sprawią, że widzowie nie będą mogli oderwać się od ekranu. Oczekiwania wobec filmu „Furiosa” są bardzo duże, zwłaszcza po sukcesie poprzednich produkcji z serii Mad Max. George Miller ma za sobą już kilka doskonałych filmów, które zdobyły uznanie krytyków i publiczności na całym świecie, dlatego fani mają pełne zaufanie do jego umiejętności i wizji.

Źródło: hollywoodreporter.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe