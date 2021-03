Avengers 5 jest już w fazie rozwoju!

Bomba dla fanów Marvela! Jak informuje portal CBR, a dokładniej Daniel Richtman, kolejny film z serii Avengers jest już planowy przez studio Marvel!

Wszyscy spodziewali się, że na kolejną część Avengers będziemy musieli jeszcze długo czekać, jednak jak się okazuje projekt Avengers 5 jest już we wczesnej fazie rozwoju i studio ma już jasno określone plany!

Przyszłe projekty MCU, w tym Doctor Strange in the Multiverse of Madness czy Spider-Man: No Way Home, będą badać multiversum, więc może to odegrać ważną rolę w kolejnym filmie z serii Avengers. Prawdopodobne jest, że Marvel zdecyduje się na adaptacje komiksu z 2015 roku, czyli Secret Wars! Czekamy na więcej informacji bo jak na razie to tylko plotki, które jednak są od dość dobrego informatora.

Źródło: CBR / ilustracja: materiały prasowe