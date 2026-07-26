Avengers: Doomsday ukaże Peggy Carter w nowym świetle. Hayley Atwell uchyla rąbka tajemnicy na temat powrotu do MCU

Hayley Atwell już oficjalnie została ogłoszona jako członkini obsady Avengers: Doomsday. Brytyjska aktorka w najnowszych wywiadach przerwała milczenie na temat powrotu do MCU.

Marvel Studios w trakcie panelu na San Diego Comic-Con potwierdziło pojawiające się od miesięcy pogłoski. Hayley Atwell ponownie wcieli się w Peggy Carter w MCU, a ukochaną Steve’a Rogersa/Kapitana Ameryki zobaczymy w Avengers: Doomsday.

Hayley Atwell zapowiada Avengers: Doomsday i nową wersję Peggy Carter

W trakcie wydarzenia weteranka Kinowego Uniwersum Marvela udzieliła również kilku wywiadów. W jednym z nich zdradziła, że w Avengers: Doomsday Peggy Carter zaprezentuje się z nieznanej dotychczas strony.

Zawsze chcę, by Peggy miała do zrobienia coś innego. Coś nowego, coś więcej, by poczuć, że w pewien sposób ewoluowała, historia poszła do przodu i tutaj to mamy, bo stawka jest tak wysoka. To film o epickim, egzystencjalnym wręcz wymiarze. Widzimy Peggy w zupełnie innym świetle, gdy mierzy się z tą sytuacją” – ujawniła w rozmowie z Discussing Film

Czy to sugestia, że w nowym crossoverze MCU Peggy Carter stanie po stronie Doktora Dooma i będzie przeciwniczką Avengersów? Być może nieprzypadkowe było to, że Hayley Atwell pojawiła się na scenie Hali H razem z Robertem Downeyem Jrem, Chrisem Evansem i Pedro Pascalem.

Brytyjska aktorka w MCU występuje od I Fazy i do tej pory portretowała Peggy Carter oraz jej liczne alternatywne warianty jako bohaterkę i postać stojącą po stronie dobra. Od 2011 roku oglądać mogliśmy ją w sześciu filmach kinowych oraz serialach Agentka Carter i Agenci T.A.R.C.Z.Y. Atwell podkładała również głos również głos pod Kapitan Carter w serialu animowanym A gdyby…?.

Jeden z teaserów Avengers: Doomsday to „fantazja”?

Hayley Atwell skomentowała również jeden z pierwszych teaserów Avengers: Doomsday, który zapowiadał powrót Chrisa Evansa do roli Steve’a Rogersa. Zobaczyć można było w nim scenę z superbohaterem trzymającym w ramionach noworodka. Początkowa reakcja aktorki zdradziła zaskoczenie takim faktem i w odpowiedzi zasugerowała, że ta scena nie musi odzwierciedlać rzeczywistości ukazanej w filmie.

Niezależnie od tego, czy jest to rzeczywistość, sen, fantazja czy ostrzeżenie, kto wie? Natomiast ten obraz, jego symbolika, pokazuje, że sercem tego filmu są relacje międzyludzkie. [Avengers: Doomsday] To fantastyczna, imponująca wizualna uczta, ale esencjonalnie jest o kochających się ludziach – stwierdziła w rozmowie z IGN

Według nieoficjalnych doniesień, występ Hayley Atwell nie ograniczy się do epizodycznej roli, gdyż postać Peggy Carter ma być jedną z centralnych postaci Avengers: Doomsday. Brytyjka w rozmowie z The Hollywood Reporter przyznała też, że nie planuje kończyć przygody z MCU i ma nadzieję wcielać w Peggy Carter również za dekadę.

Kiedy premiera Avengers: Doomsday?

Widowisko MCU trafi do kin 18 grudnia 2026 roku.