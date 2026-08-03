Awatar Aang: Ostatni Władca Wiatru nadchodzi! Gdzie i kiedy premiera?

Magiczny świat Awatara powraca do SkyShowtime. Film Awatar Aang: Ostatni Władca Wiatru będzie można oglądać w Polsce od 22 sierpnia, wyłącznie w SkyShowtime.

Nowa produkcja, oparta na kultowym serialu animowanym autorstwa Michaela Dante DiMartino i Bryana Konietzki, opowiada o Awatarze Aangu, ostatnim władcy wiatru. Odkrywa on istnienie starożytnej mocy, która może ocalić jego kulturę przed zagładą. Wraz z przyjaciółmi wyrusza na poszukiwania, aby odnaleźć ją, zanim moc wpadnie w niepowołane ręce i zagrozi pokojowi, na który wszyscy tak ciężko pracowali.

Nietuzinkowa obsada

W obsadzie głosowej filmu znaleźli się: Eric Nam (Aang), Dave Bautista (Tagah), Jessica Matten (Katara), Román Zaragoza (Sokka), Steven Yeun (Zuko) oraz Dionne Quan (Toph). W pozostałych rolach występują: Freida Pinto, Ke Huy Quan, Taika Waititi, Geraldine Viswanathan, Ronny Chieng i Ken Jeong. Z kolei Dee Bradley Baker ponownie użycza głosu postaciom ukochanych zwierząt Aanga – Appy i Momo.

W polskiej obsadzie głosowej usłyszymy: Jana Sałasińskiego (Aang), Wojciecha Żołądkowicza (Tagah), Małgorzatę Kozłowską (Katara), Karola Osentowskiego (Sokka), Michała Klawitera (Zuko) czy Zuzannę Bernat (Toph). Polską obsadę uzupełniają: Lidia Sadowa, Waldemar Barwiński, Martin Fitch, Marta Markowicz-Dziarkowska, Karolina Kalina-Bulcewicz, Tymon Bitkowski, Zbigniew Dziduch, Dawid Dziarkowski, Bartosz Martyna, Cezary Nowak, Szymon Roszak, Paweł Szczesny i Wojciech Machnicki.

Reżyserką Awatar Aang: Ostatni Władca Wiatru jest Lauren Montgomery, a współreżyserami Steve Ahn i William Mata. Za produkcję odpowiadają Latifa Ouaou, Maryann Garger, Bryan Konietzko oraz Michael Dante DiMartino. Scenariusz napisali Tim Hedrick i Christopher Yost na podstawie historii stworzonej przez Bryana Konietzkę, Michaela Dante DiMartino, Tima Hedricka i Kennetha Lina. Dystrybutorem filmu jest Paramount Global Content Distribution.

Więcej informacji na Movies Room:

Uniwersum Awatar

W SkyShowtime można również zobaczyć trzy sezony serialu animowanego z 2005 roku Avatar: The Last Airbender (Awatar: Legenda Aanga) oraz serial The Legend of Korra (Legenda Korry).

Oficjalny zwiastun Awatar Aang: Ostatni Władca Wiatru

Źródło: informacja prasowa / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe