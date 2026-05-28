Bad Bunny dołączył do obsady Toy Story 5! Nie zgadniecie kogo zagra 

Bad Bunny wkroczył w świat uwielbianych zabawek. Użyczy głosu jednej z postaci w Toy Story 5.

Premiera najnowszej odsłony Toy Story zbliża się wielkimi krokami. Film w kinach będzie można golądać już od 19 czerwca. W sieci z tej okazji zadebiutował finałowy zwiastun animacji. Wydawać by się mogło, że twórcy tuż przed premierą nie zaskoczą nas niczym. Nic bardziej mylnego.

Bad Bunny w Toy Story 5

Pixar w raz z Disneyem poinformowali na Instagramie o nowym członku obsady Toy Story 5. Znany piosenkarz, Bad Bunny, użyczy głosu jeden z postaci nadchodzącej animacji. Wcieli on się w wyluzowaną i tajemniczą Pizzę w okularach. Należy ona do grupy zapomnianych zabawek mieszkających w szopie na podwórku. Będzie to jedynie postać epizodyczna, ale i tak jesteśmy bardzo ciekawi, jak w tej roli poradzi sobie piosenkarz. A wy jak zapatrujecie się na występ Bad Bunny’ego?

Wszystko co powinniście wiedzieć przed premierą

W najnowszej części serii zabawki tym razem będą musiały zmierzyć się z wyzwaniami współczesnej technologii, która coraz bardziej pochłania uwagę najmłodszych. Nowa zabawka Bonnie, tablet Lilypad, będzie chciał za wszelką cenę pozbyć się bandy Chudego.

W Toy Story 5 usłyszymy stare głosy, jak i wiele nowych. W trakcie D23 w 2024 roku potwierdzono powrót dwóch kluczowych aktorów, Toma Hanksa i Tima Allena, którzy przez lata wcielali się w Buzza Astrala i Chudego. Jeśli chodzi natomiast o nowych członków obsady, to parę miesięcy temu ujawniono, że w zabawkę Smarty Pants wcieli się komik Conan O’Brien, a w tablet Lilypad Greta Lee. W Toy Story 5 ujrzymy jeszcze dwie nowe postacie, Atlasa i Snappy’ego, którym głosu użyczą kolejno Craig Robinson oraz Shelby Rabara.

Najnowsza odsłona Toy Story do polskich kin trafi już 19 czerwca 2026 roku.

Źródło: instagram.com/