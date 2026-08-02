Barbie 2 pod znakiem zapytania. Warner Bros. i gwiazdy nie mogą dojść do porozumienia

Przyszłość kontynuacji kasowego hitu Barbie stoi pod znakiem zapytania. Według najnowszych doniesień Warner Bros. Discovery wciąż nie porozumiało się z Margot Robbie, Ryanem Goslingiem i twórcami filmu, a czasu na zawarcie umów jest coraz mniej.

Barbie z 2023 roku okazała się jednym z największych sukcesów w historii Warner Bros. Film zarobił ponad 1,4 miliarda dolarów, zdobył osiem nominacji do Oscara i na nowo rozbudził zainteresowanie marką Mattel. Mimo to realizacja kontynuacji wciąż nie została przypieczętowana. Wszystko przez przeciągające się negocjacje dotyczące kontraktów z kluczowymi osobami odpowiedzialnymi za sukces pierwszej części.

Negocjacje do Barbie utknęły w martwym punkcie. Jest czas do grudnia

Jak informuje The New York Times, prezes Warner Bros. Discovery David Zaslav nie wyraził zgody na proponowane warunki finansowe dla największych gwiazd produkcji. Ryan Gosling ma zabiegać o wynagrodzenie na poziomie 20 milionów dolarów oraz udział w zyskach filmu. Podobne oczekiwania dotyczą także Margot Robbie. Rzecznik Warner Bros. podkreślił jednak, że nie istniała wcześniej zatwierdzona umowa, z której studio miałoby się wycofać. Rozmowy nadal trwają, choć na razie nie przyniosły przełomu.

Największym problemem jest upływający termin obowiązywania praw do marki. Warner Bros. chce sfinalizować wszystkie umowy jeszcze przed grudniem. Jeśli to się nie uda, prawa do przygotowania kolejnego filmu wrócą do firmy Mattel. Oznaczałoby to konieczność rozpoczęcia prac praktycznie od zera. Mattel mogłoby zdecydować się na nową ekipę twórców, inną obsadę i zupełnie świeżą wizję kontynuacji. Szefowie Warner Bros. Pictures, Pam Abdy i Michael De Luca, potwierdzili, że studio złożyło już kilka bardzo atrakcyjnych ofert, jednak do tej pory nie udało się osiągnąć porozumienia.

Gwiazdy nie ukrywają, że sequel nie był oczywistością

Według doniesień reżyserka Greta Gerwig oraz współscenarzysta Noah Baumbach mają już pomysł na fabułę drugiej części. Nie zamierzają jednak przedstawić go władzom studia, dopóki wszystkie kwestie kontraktowe nie zostaną rozwiązane. To efekt nietypowej sytuacji przy pierwszym filmie. Aby przekonać Gerwig do wyreżyserowania Barbie, Warner Bros. zgodziło się podpisać z najważniejszymi twórcami i aktorami umowy obejmujące wyłącznie jeden film. W kontraktach nie zapisano opcji automatycznego powrotu przy sequelu, dlatego dziś wszystkie warunki muszą zostać wynegocjowane od początku.

Natomiast Margot Robbie już wcześniej podkreślała, że Barbie od początku nie była planowana jako początek nowej serii. Aktorka przyznała w ubiegłym roku, że cały zespół włożył w pierwszy film maksimum wysiłku, a Greta Gerwig pracowała nad nim z pełnym zaangażowaniem. Jej zdaniem ewentualna kontynuacja mogłaby powstać wyłącznie wtedy, gdy twórcy znajdą naprawdę wartościowy pomysł na dalszą historię.

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O czym jest Barbie?

Barbieland to bajkowa kraina, w której każda Barbie odnosi niesamowite sukcesy, wiodąc bajkowe życie pełne zabawy, brokatu i pięknych kreacji! Nieodłącznym elementem codzienności każdej lalki jest radość i tocząca się dookoła niej egzystencja w cukierkowym świecie pozbawionym zmartwień. Wszystko zmienia się kiedy stereotypowa Barbie doświadcza pierwszych sennych koszmarów, które stopniowo przeradzają się w egzystencjalny kryzys.

Źródło: variety.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe