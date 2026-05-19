Batgirl zadebiutuje w DCU? Znalazł się chętny na wyreżyserowanie filmu

Przy okazji premiery swojego najnowszego filmu, Jej piekło, duński reżyser, Nicolas Winding Refn wyraził chęć nakręcenia filmu o Batgirl.

Fani DCU, które rozwija się pod czujnym okiem Jamesa Gunna, wciąż wyczekują debiutu ich ulubionych postaci. Choć mieliśmy już okazję zobaczyć Supermana, do akcji nie wkroczyła jeszcze Wonder Woman, czy nawet Batman. Co dopiero inne, mniej popularne postaci. Okazuje się jednak, że są osoby, które chciałyby zobaczyć je w kinowych produkcjach. Jedną z nich jest znany reżyser, Nicolas Winding Refn.

Batgirl z Refnem za kamerą?

Nicolas Winding Refn, niespodziewanie ujawnił, że byłby zainteresowany wyreżyserowaniem superbohaterskiej produkcji. Co może zaskoczyć jego fanów, na szczycie jego listy znajduje się Batgirl. Duńczyk znany jest z dość nietypowych produkcji. Wśród nich znalazły się takie tytuły jak Bronson, czy Drive. Wygląda na to, że jest gotowy na pracę przy wysokobudżetowym blockbusterze.

Refn, wywiadzie dla Deadline przyznał, że rozważyłby pracę przy DC Universe.

Bardzo chciałbym zrobić film o Batgirl. Ponieważ Wonder Woman została już przeniesiona na duży ekran w wydawała mi się strasznie ciężka… Nie wiem, czy faktycznie zrobię coś opartego na istniejącym IP.

W dalszej części rozmowy, reżyser wyjaśnił, dlaczego wybrał właśnie Batgirl:

Kostiumy — uwielbiam tę estetykę. Duża część filmu Jej piekło wynika z mojej obsesji na punkcie lalek, przedmiotów i sposobu poruszania ludzi w przestrzeni i czasie. Uwielbiam uprzedmiotowienie przedmiotów, superbohaterów, komiksów i całej tej subkultury. Stamtąd pochodzę. Kolekcjonuję japońskie zabawki i bawię się Lego.

Porażka projektu sprzed kilku lat

Współszefowie DC Studios, James Gunn oraz Peter Safran, z pewnością zwrócą uwagę na wypowiedź Refna. Na chwilę obecną wydaje się jednak, że szanse na powstanie filmu Batgirl są obecnie niewielkie. Wszystko zależy oczywiście od scenariusza. Marka związana z bohaterką została bowiem mocno nadszarpnięta wydarzeniami z 2022 roku.

Cztery lata temu Warner Bros. Discovery anulowało film mimo zakończenia głównych zdjęć, co wprawiło fanów i twórców w osłupienie. Adaptacja komiksów DCw reżyserii twórców Ms. Marvel — Adila El Arbi i Bilalla Fallaha — została przez anonimowych informatorów określona jako „nienadająca się do premiery”.

Źródło: ComicBookMovie / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe