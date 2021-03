Benedict Cumberbatch musiał ukrywać twarz podczas wywiadu!

Benedict Cumberbatch nie mógł pokazać swojej twarzy w wywiadzie, ponieważ w tym momencie znajdował się on planie i mógłby przypadkowo zdradzić jego wygląd a najnowszym filmie Doctor Strange In the Multiverse od Madness!

W nowym klipie udostępnionym przez konto fanów @SmilingBenedict, Cumberbatch udziela wywiadu wideo, ale zamiast pojawiać się na ekranie, kamera jest po prostu skierowana na ścianę. Aktor wyjaśnia, że ​​powodem, dla którego nie może pokazać twarzy, jest to, że jest w trakcie kręcenia Doktora Strange In the Multiverse of Madness, na które wciąż nałożone jest embargo.

Benedict looked good during that zoom meeting 😍 I just know it. He did the video while looking like Doctor Strange and it’s all embargoed, ofc. pic.twitter.com/4ax9mEkhT0 — thelostsmiles (@SmilingBenedict) March 26, 2021

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ma być powiązany z serialem WandaVision. Pojawi się w nim zresztą sama Elisabeth Olsen jako Scarlet Witch. Film trafi do kin 25 marca 2022 roku.

