Betty Boop zawita do kin. Quinta Brunson opowie o kultowej postaci

Jedna z kultowych postaci amerykańskiej popkultury, Betty Boop, doczeka się własnego filmu, który zrealizuje Quinta Brunson.
Po niemal stu latach, Hollywood bierze się za projekt, którzy przybliży nam sylwetkę jednej z najbardziej charakterystycznych bohaterek animacji lat 30. Projekt będzie r oznaczał pierwszy kinowy występ tej ikonicznej bohaterki – Betty Boop – od 87 lat.
Legendarna bohaterka doczeka się filmu
Jak podaje serwis Variety, twórczyni serialu Misja: podstawówka, Quinta Brunson, pracuje nad nową pełnometrażową adaptacją poświęconą Betty Boop. Nagrodzona Emmy aktorka ma także wcielić się w postać w nadchodzącym filmie. Projekt powstaje w ramach współpracy między należącą do Brunson firmą Fifth Chance Productions a Fleischer Studios.
Przy filmie współpracuje Mark Fleischer, wnuk twórcy Betty Boop — Maxa Fleischera. Niezatytułowany jeszcze film ma opowiadać o ewolucji postaci z perspektywy Maxa Fleischera, „ukazując relację między artystą a jego dziełem, gdy mierzy się on z kreatywną i komercyjną presją tworzenia jednej z pierwszych ikon animacji na świecie — szczególnie w momencie, gdy ta ikona zaczyna żyć własnym życiem.”
Krótka historia Betty Boop
Ikona amerykańskiej popkultury po raz pierwszy pojawiła się w 1930 roku w klasycznej animacji Dizzy Dishes. Później wystąpiła jeszcze w 90 kinowych kreskówkach, aż do swojego ostatniego pojawienia się na wielkim ekranie w 1939 roku. Jej dziedzictwo przetrwało w kolejnych dekadach dzięki innym mediom, takim jak komiksy prasowe czy telewizyjne programy specjalne.
Niedawno bohaterka powróciła także na scenę za sprawą Boop! The Musical, który zadebiutował na Broadwayu w 2025 roku. Betty Boop, będąca kabaretową piosenkarką o charakterystycznym wyglądzie, znana jest ze swoich wielkich oczu, krótkich loków i sukienki w stylu flapper. Początkowo rysowano ją z bardziej psimi cechami. Z czasem zaczęła przypominać bardziej człowieka, poza jej przerysowanymi kreskówkowymi rysami.
Źródło: CBR / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe
