Billie Eilish na pierwszych zdjęciach z planu Szklanego klosza

Billie Eilish została uchwycona na planie adaptacji Szklanego klosza. Młoda wokalistka wcieli się w główną bohaterkę filmu.

Jak wiadomo nie od dziś, w Hollywood przygotowywana jest obecnie adaptacja Szklanego klosza Sylvii Plath. Za reżyserię oraz scenariusz projektu odpowiadać będzie Sarah Polley, która została nagrodzona Oscarem za film Głosy kobiet. Produkcją zajmą się Joy Gorman Wettels, StudioCanal oraz Plan B Entertainment. Projekt powstaje dla studia Focus Features. Projekt wzbudza ogromne zainteresowanie głównie za sprawą Billie Eilish, która wcielić ma się w główną postać, Esther Greenwood​.

Billie Eilish na planie Szklanego klosza

Zdjęcia do filmu Sarah Polley trwają obecnie w Toronto, dzięki czemu do sieci trafiły pierwsze materiały z planu. Na fotografiach udało uchwycić się Billie Eilish. Warto pamiętać, że nie jest to debiut aktorski wokalistki. W 2023 roku zaliczyła bowiem gościnny występ w serialu Rój. Co ciekawe, pomimo tego, że Eilish nie zadebiutowała jeszcze na wielkim ekranie, posiada już dwa Oscary. Jednego za najlepszą piosenkę oryginalną z filmu No Time to Die, a drugiego za piosenkę z Barbie.

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Oprócz Eilish w nadchodzącym Szklanym kloszu zobaczyć mamy Carey Mulligan (Obecująca.Młoda.Kobieta), która według doniesień zagra matkę głównej bohaterki. Nie jest to potwierdzona informacja, ale w filmie pojawić ma się także podobno Connor Storrie (Gorąca rywalizacja). Premiera filmu odbyć ma się w bliżej nieokreślonym terminie w 2027 roku.

O czym opowiada powieść Sylvii Plath?

Szklany klosz skupia się na Esther Greenwood, zdolnej studentce, która wyjeżdża do Nowego Jorku na prestiżowy staż w redakcji magazynu dla kobiet. Choć z zewnątrz jej życie wygląda na pełne sukcesów, dziewczyna stopniowo zaczyna odczuwać narastającą pustkę, zagubienie i depresję. Po powrocie do domu jej stan psychiczny się pogarsza, nie potrafi spać ani skupić się na pracy, traci sens życia i podejmuje próbę samobójczą. Zostaje uratowana i trafia do szpitala psychiatrycznego, gdzie przechodzi leczenie, które stopniowo pomaga jej odzyskać równowagę psychiczną.

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Źródło: worldofreel.com/ Ilustracja wprowadzenia: Materiały prasowe