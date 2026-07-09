Bonnie Tyler nie żyje. Głos, który zapisał się w historii muzyki i kina 

Bonnie Tyler zmarła w wieku 75 lat. Jej piosenkę usłyszeć można było m.in. w Footloose czy Shreku 2.

Bonnie Tyler była jedną z najbardziej charakterystycznych wokalistek w historii muzyki rozrywkowej. Walijska piosenkarka, znana z chropowatego, pełnego emocji głosu, zdobyła światową sławę dzięki takim przebojom jak Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero czy It’s a Heartache. W trakcie trwającej blisko pięć dekad kariery sprzedała miliony płyt na całym świecie, zdobyła liczne nagrody i nominacje, a jej utwory na stałe wpisały się do kanonu muzyki lat 70. i 80.

Choć Bonnie Tyler nagrała wiele przebojów, to właśnie ich obecność w filmach sprawiła, że zyskały status ponadczasowych klasyków. Największym przykładem jest Holding Out for a Hero, które po premierze w 1984 roku szybko zaczęło pojawiać się w licznych produkcjach filmowych i telewizyjnych. Piosenka została wykorzystana m.in. w filmie Footloose, jednak prawdziwe drugie życie zyskała dzięki Shrekowi 2.

Finałowa scena Shreka 2, w której bohaterowie walczą o szczęśliwe zakończenie, a w tle rozbrzmiewa dynamiczna wersja Holding Out for a Hero, należy dziś do najbardziej pamiętnych momentów w historii kina animowanego. Dzięki tej produkcji utwór trafił do młodszego pokolenia widzów i ponownie wspiął się na listy najczęściej odtwarzanych przebojów. Dla wielu osób to właśnie Shrek 2 stał się pierwszym kontaktem z twórczością Bonnie Tyler, a sama piosenka zyskała status internetowego fenomenu i do dziś jest wykorzystywana w memach, reklamach oraz mediach społecznościowych.

Bonnie Tyler nie żyje

9 lipca 2026 roku świat obiegła smutna wiadomość o śmierci Bonnie Tyler. Artystka zmarła w wieku 75 lat w szpitalu w Faro w Portugalii po powikłaniach związanych z chorobą, która wymagała pilnej operacji jelit. Wcześniej przez wiele tygodni przebywała w śpiączce farmakologicznej i walczyła o powrót do zdrowia. Informację o jej śmierci przekazała rodzina oraz przedstawiciele artystki, a wiadomość została następnie potwierdzona przez światowe media.

Źródło: variety.com/ Ilustracja wprowadzenia: Materiały prasowe