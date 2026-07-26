Bracia Karczybykowie na nowych zdjęciach z planu Zaplątanych

Prace nad nową odsłoną Zaplątanych trwają w najlepsze. Na planie udało uwiecznić się aktorów wcielających się w braci Karczybyków.

Zdjęcia do aktorskiej wersji Zaplątanych rozpoczęły się pod koniec czerwca. Jakiś tydzień temu do sieci wyciekły pierwsze materiały z planu, na których dostrzec można było aktorów wcielających się w Flynna i Roszpunkę, Teagan Croft i Milo Manheima. Teraz w Internecie zadebiutowały zupełnie nowe zdjęcia z innymi bohaterami.

🚨 | FIRST LOOK AT TEAGAN CROFT AS RAPUNZEL ON SET OF THE LIVE ACTION 'TANGLED’. NOW FILMING IN SPAIN. pic.twitter.com/uPMXUKf3Uc — Tangled Updates (@TangledUpdates) July 17, 2026

🚨 | FIRST LOOK AT MILO MANHEIM AS FLYNN RIDER ON SET OF THE LIVE ACTION 'TANGLED’. NOW FILMING IN SPAIN! pic.twitter.com/qqViUaYQdi — Tangled Updates (@TangledUpdates) July 17, 2026

Nowe zdjęcia z planu Zaplątanych

W sieci zadebiutowały właśnie najnowsze zdjęcia z planu aktorskiej wersji Zaplątanych. Na fotografiach udało uwiecznić się Patricka i Hugo McPhersonów, którzy wcielą się w braci Karczybyków. Mają oni niewielkie do świadczenie aktorskie, ale od kilku lat występują ze spektaklami komediowymi. Aktorzy są bliźniakami jednojajowymi mający około 200 cm wzrostu, wydają się być więc idealnym wyborem do ról braci Karczybyków. Sami z resztą możecie przekonać się o tym sami, spoglądając na zdjęcia poniżej.

🚨 | FIRST LOOK AT THE STABBINGTON BROTHERS ON THE SET OF THE LIVE-ACTION 'TANGLED’! They will be played by Patrick and Hugo McPherson, who are identical twins and 6ft 7in tall. pic.twitter.com/IWQI850Sqy — Tangled Updates (@TangledUpdates) July 24, 2026

Wszystko, co do tej pory wiadomo o projekcie

Za reżyserię odpowiada Michael Gracey, twórca musicalowego przeboju Król rozrywki. Scenariusz napisała Jennifer Kaytin Robinson, znana z pracy nad filmem Thor: Miłość i grom oraz komedią Zróbmy zemstę.

Po wielu miesiącach spekulacji Disney oficjalnie ogłosił obsadę głównych ról. W postać Roszpunki wcieli się australijska aktorka Teagan Croft, znana przede wszystkim z serialu Titans oraz filmu Siła ducha. Flynna Ridera zagra Milo Manheim, aktor i piosenkarz związany z serią Zombi. W roli Matki Gertrudy zobaczymy Kathryn Hahn, którą kojarzyć można z serialu To zawsze Agatha czy serii Złe mamuśki. W filmie wystąpić ma także Diego Luna, ale nie wiadomo jeszcze w jakiej roli.

O czym opowiadał film Zaplatani?

Złotowłosa księżniczka jako dziecko została porwana z zamku swoich rodziców i uwięziona w samotnej wieży. Teraz jest już nastolatką, która z pomocą pewnego złodziejaszka ucieka na wolność i wyrusza w niesamowitą podróż. Razem ze swoim nowym pomocnikiem musi zmierzyć się nie tylko z groźnym pościgiem, ale także z… burzą blond włosów.

Więcej informacji na Movies Room:

Źródło: toonado.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Zaplatani