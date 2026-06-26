Brad Bird nie chce, aby kontynuacja Ratatuj powstała 

Okazuje się, że Pixar faktycznie pracuje nad kontynuacją Ratatuj. Studio nawet namawiało Brada Birda, aby to on wyreżyserował film.

W czerwcu ubiegłego roku pojawiły się informacje, że Pixar pracuje nad sequelem Ratatuj. Nie ujawniono niestety żadnych szczegółów na ten temat. Nie wiadomym było, kto mógłby wyreżyserować Ratatuj 2, czy napisać scenariusz. Od tamtej pory o projekcie nie pojawiły się żadne informacje, więc wielu uznało, że najprawdopodobniej nie było to prawdą. Okazuje się jednak, że Pixar faktycznie chce stworzyć kontynuację filmu o uzdolnionym kulinarnie szcurze.

Brad Bird przeciwny Ratatuj 2

W rozmowie z serwisem Collider reżyser filmu z 2007 roku, Brad Bird, ujawnił, że Pixar starał się go namówić, aby wyreżyserował Ratatuj 2. Bird uważa jednak, że tą historię powinno się zostawić w spokoju, więc nie jest tym zainteresowany.

Pixar robił od czasu do czasu drobne aluzje w tej sprawie, żeby sprawdzić, jak zareaguję. Rzucają jakiś żart, ale ten żart ma nieco poważny wydźwięk, na przykład: „A ty byś to zrobił?”. A ja na to: „Nie, tę historię już opowiedzieliśmy”.

Ratatuj bezsprzecznie należy do grona najwybitniejszych animacji w dorobku Pixara. Produkcja zdobyła uznanie zarówno widzów, jak i krytyków, czego potwierdzeniem są liczne prestiżowe wyróżnienia, w tym Złoty Glob, BAFTA, Saturn, Annie oraz Critics’ Choice Awards. Film odniósł również sukces podczas gali Oscarów, otrzymał pięć nominacji, a ostatecznie został nagrodzony statuetką w kategorii najlepszego pełnometrażowego filmu animowanego.

O czym opowiada Ratatuj?

Animacja opowiada o Remym, szczurze o niezwykle wyrafinowanym smaku i zapachu, który marzy o zostaniu wielkim kucharzem w Paryżu. Przypadkowo trafia do prestiżowej restauracji nieżyjącego już szefa kuchni Gusteau i nawiązuje nietypową współpracę z niezdarnym pomocnikiem kuchennym Linguinim – Remy ukrywa się pod jego czapką i steruje jego ruchami, pomagając mu gotować. Razem zdobywają uznanie, choć muszą ukrywać prawdę o swoim partnerstwie.

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Źródło: worldofreel.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Ratatuj