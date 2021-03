BRZRKR – Zobaczymy film i anime z Keanu Reevsem!

Być może jest to największy projekt Keanu Reevesa, ponieważ Netflix nabył prawa do ekranu komiksu BRZRKR i oficjalnie ogłosił, że jest na bardzo wczesnym etapie tworzenia filmu i kontynuacji… w postaci anime! Reeves będzie producentem i wystąpi w obu projektach, grając głównego bohatera opowieści. Podczas gdy film będzie adaptacją wydarzeń z dwunastu limitowanych zeszytów, anime będzie dalej rozszerzać świat, na podstawie materiału źródłowego.

Exciting news! Netflix is developing a live action film AND follow-up anime series based on Keanu Reeves’ BRZRKR, a brutally epic saga about an immortal warrior’s 80,000 year fight through the ages. Reeves will produce and star in the film, and voice the anime. pic.twitter.com/RVWEuBCXTJ

