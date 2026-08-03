Cezary Pazura i Tomasz Kot dołączają do obsady 100 dni: Misja Zeus! Pojawił się oficjalny plakat

Jest już oficjalny plakat filmu 100 DNI: Misja Zeus. W kontynuacji kinowego hitu „100 dni do matury” wracają Kapsel i jego ekipa, stawka rośnie, a w nowych bohaterów wcielają się Cezary Pazura i Tomasz Kot. Film trafi do kin już 11 września 2026 roku.

W obsadzie filmu ponownie zobaczymy znaną z pierwszej części ekipę: Bartka Laskowskiego (Świeżego), Hanię Puchalską (HiHanię), Bartka Kubickiego, Polę Sieczko, Kingę Banaś, Julitę Różalską, Alana Kowalczewskiego (Postiego), Dominika Kwolczaka (Kwolcziego) i Patryka Lubasia (Qry). Powraca także Jacek Koman.

100 DNI: Misja Zeus z oficjalnym plakatem. Nowe gwiazdy na ekranie

Do obsady dołączają Tomasz Kot i Cezary Pazura. W filmie pojawi się również Marta Różańska, dla której rola w 100 DNI: Misja Zeus jest debiutem na dużym ekranie. Dystrybutor Next Film opublikował pierwszy, oficjalny plakat nadchodzącego filmu, na którym możemy zobaczyć nowe gwiazdy tejże produkcji.

Przy pierwszej części udowodniliśmy, że energia twórców internetowych może z powodzeniem przenieść się na duży ekran i przyciągnąć do kin młodą widownię. Przy „100 DNI: Misja Zeus” chcieliśmy pójść o krok dalej — zachować tę autentyczność i bliskość bohaterów, ale opowiedzieć historię z większym rozmachem, dojrzalszym językiem filmowym i na poziomie produkcyjnym, który pozwala mówić o pełnoprawnym kinie gatunkowym – mówi Anna Zychowicz, producentka filmu.

Więcej informacji na Movies Room:

O czym jest 100 dni: Misja Zeus?

„100 DNI: Misja Zeus” to kontynuacja jednego z najgłośniejszych młodzieżowych filmów ostatnich lat. Tym razem bohaterowie wychodzą poza szkolne mury, a stawka jest większa niż kiedykolwiek wcześniej — choć oni sami nie czują się na nią gotowi. Kapsel i jego ekipa stawiają pierwsze kroki w dorosłym życiu. Jedni ruszyli już dalej, inni próbują poukładać życie po swojemu, a Kapsel… nie potrafi się odnaleźć. Mieszka z rodzicami, w pracy pożegnał się z ambicjami i coraz częściej zadaje sobie pytanie, czy najlepszy czas ma za sobą. Kiedy jednak na horyzoncie pojawia się misja, od której może zależeć przyszłość wielu ludzi, nie ma czasu na wątpliwości.

Do znanej z pierwszej części drużyny dołączają nowe postaci, a wraz z nimi nowe napięcia, rywalizacje i odmienne spojrzenia na świat. Żaden z nich dream team, ale tylko razem są w stanie zmierzyć się z wyzwaniem, które zdaje się ich przerastać.

Premiera filmu już 11 września 2026 roku. A już 10 września Energylandia stanie się miejscem jednej z najbardziej spektakularnych premier filmowych w Polsce. „100 DNI: Misja Zeus” zostanie pokazana w formule otwartej dla wszystkich gości parku posiadających bilet wstępu. W premierowym widowisku z czerwonym dywanem, gośćmi specjalnymi i atrakcjami udział weźmie nawet 12 tysięcy osób.

Źródło: informacja prasowa / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe