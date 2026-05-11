Chaos w Avengers: Doomsday? Gwiazdor Marvela ujawnił zaskakujące kulisy

Mikołaj Lipkowski, 12 maja 2026

Ebon Moss-Bachrach przyznał, że scenariusz Avengers: Doomsday nie miał zakończenia. Aktor zdradził też, że momentami sam gubił się w multiwersum Marvela.

Nowe informacje zza kulis Avengers: Doomsday tylko podkręcają atmosferę wokół jednej z największych premier Marvel Studios. Ebon Moss-Bachrach, który wciela się w Bena Grimma z Fantastycznej Czwórki, ujawnił, że scenariusz filmu, który otrzymał podczas prac nad produkcją, był niekompletny i… nie zawierał finału historii. Aktor opowiedział o kulisach projektu podczas podcastu Happy Sad Confused, sugerując jednocześnie, że skala filmu jest tak ogromna, iż nawet członkowie obsady mieli problem z pełnym zrozumieniem wszystkich wydarzeń rozgrywających się w multiwersum.

Marvel ukrywa zakończenie Avengers: Doomsday przed aktorami?

Według Moss-Bachracha brak zakończenia w scenariuszu nie wynikał z chaosu produkcyjnego, lecz przede wszystkim z ogromnej tajemnicy otaczającej projekt. Aktor zdradził, że przeczytał pełną wersję scenariusza, jednak dokument nie zawierał kompletnego trzeciego aktu. Jak sam przyznał, odniósł wrażenie, że nikt z obsady nie otrzymał dostępu do prawdziwego finału filmu. To kolejny sygnał sugerujący, że Marvel Studios wyjątkowo mocno chroni najważniejsze zwroty akcji związane z Avengers: Doomsday.

Gwiazda Fantastycznej Czwórki: Pierwsze kroki przyznała również, że nowi Avengers są znacznie bardziej skomplikowani niż wcześniejsze produkcje Marvela. Moss-Bachrach opowiadał, że film obejmuje ogromną liczbę światów, planet i alternatywnych rzeczywistości, przez co momentami sam musiał prosić braci Russo o ponowne wyjaśnianie, w którym uniwersum aktualnie znajduje się jego bohater. Aktor potwierdził też, że Stwór nie będzie działał wyłącznie na Ziemi-828. To oznacza, że Fantastyczna Czwórka rzeczywiście ma odegrać kluczową rolę w multiwersalnym konflikcie.

Ogromna obsada filmu Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday reżyserują Joe i Anthony Russo, twórcy licznych przebojów MCU, na podstawie scenariusza Stephena McFeely’ego. W filmie po latach przerwy powrócą weterani Marvela – Robert Downey Jr i Chris Evans. Tym razem jednak gwiazdor Oppenheimera nie wcieli się w superbohatera Tony’ego Starka/Iron Mana, a zupełnie nową postać – złoczyńcy Victora von Dooma/Doktora Dooma.

W rozbudowanej obsadzie obok Kathryn Newton znajdą się także: Chris Hemsworth (Thor), Vanessa Kirby (Sue Storm/Niewidzialna kobieta), Anthony Mackie (Sam Wilson/Kapitan Ameryka), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Zimowy Żołnierz), Letitia Wright (Shuri/Czarna Pantera), Paul Rudd (Ant-Man), Wyatt Russell (John Walker/US Agent), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/The Thing), Simu Liu (Shang-Chi) Florence Pugh (Yelena Belova), Kelsey Grammer (Hank McCoy/Bestia), Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Joaquín Torres/Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm/Ludzka pochodnia), David Harbour (Alexei Shostakov/Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost), Tom Hiddleston (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystique), James Marsden (Cyclops), Channing Tatum (Gambit), Pedro Pascal (Reed Richards/Pan Fantastyczny.

Kiedy premiera Avengers: Doomsday?

Należący do VI Fazy MCU crossover superbohaterskich filmów i seriali Marvel Studios oraz pierwsza część kulminacji tzw. Sagi Multiwersum trafi do kin 18 grudnia 2026 roku.

Źródło: comicbookmovie.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe 

Mikołaj Lipkowski Redaktor prowadzący dział Newsy

Geek i audiofil. Magister z dziennikarstwa. Naczelny fan X-Men i Elizabeth Olsen. Ogląda w kółko Marvela i stare filmy. Do tego dużo marudzi i słucha muzyki z lat 80.

