Christopher Nolan po Odysei ma chrapkę na horror  

Christopher Nolan nie ma zamiaru osiadać na laurach po Odysei. Myśli już o kolejnym pomyśle na film.

Christopher Nolan w swojej długiej karierze mierzył się z wieloma gatunkami filmowymi. Miał do czynienia m.in. z kinem science fiction, filmami wojennymi, dramatami, thrillerami, filmami Neo-noir a nawet kinem superbohaterskim. Dzięki Odysei dorzucił do tego zestawienia jeszcze dramat historyczny. Jest jeszcze wiele gatunków, z którymi Nolan nie miał styczności, ale wygląda na to, że ma zamiar zmniejszyć tą listę.

Christopher Nolan chce nakręcić horror

W najnowszym wywiadzie dla magazynu The Hollywood Reporter Christopher Nolan wyznał, że kręcenie horrorowych scen w Odysei sprawiło, że chciałby kiedyś stworzyć pełnometrażowy horror. Musiałby mieć jednak na niego solidny pomysł.

Odyseja zdecydowanie zaostrzyła mój apetyt na więcej. Zawsze jednak uważałem, że do horroru jako gatunku należy podchodzić niezwykle ostrożnie od strony koncepcyjnej. Innymi słowy: musisz mieć fenomenalny pomysł. Kiedy idziesz do kina na film taki jak Obsesja, widzi się tę genialną koncepcję. Ten film działa po prostu niesamowicie. Tu nie chodzi o kwestie techniczne ani o to, jakie warsztatowe ambicje chciałbym zrealizować. Chodzi o samą historię. Dlatego cały czas szukam.

Epicka obsada superprodukcji Nolana

W Odysei Nolana zobaczymy spektakularną obsadę pełną wielkich gwiazd Hollywood i europejskiego kina. W filmie wystąpią: Robert Pattinson (Antinoos), Matt Damon (Odyseusz), Tom Holland (Telemach), Zendaya (Atena), Anne Hathaway (Penelopa), Charlize Theron (Kalipso), Lupita Nyong’o (Helena/Klitajmestra), Benny Safdi (Agamemnon), Jon Bernthal (Menelaos), Elliot Page (wg plotek: Achilles), Himesh Patel (Eurylochos), Samantha Morton (Kirke), Bill Irwin, John Leguizamo (Eumajos), Mia Goth (Melantho) i Travis Scott (bard).

O czym opowiada Odyseja?

Odyseja opowiada o podróży Odyseusza, króla Itaki, który musi stawić czoła licznym wyzwaniom próbując wrócić do domu po wojnie trojańskiej. Powstała już niejedna ekranizacja klasycznego dzieła Homera, ale tym razem film nakręcony zostanie w technologii IMAX i będzie pierwszym tak nowoczesnym podejściem do starożytnego eposu.

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Źródło: worldofreel.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Odyseja