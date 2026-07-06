Christopher Nolan postawił Universalowi ultimatum. Odyseja mogła być tylko filmem dla dorosłych

Odyseja uzyskała najwyższą kategorię wiekową dzięki uporowi Nolana. Reżyser już na wstępie postawił ultimatum studiu.

Premiera Odysei Christophera Nolana zbliża się wielkimi krokami. Film w kinach będzie można oglądać od 17 lipca. Będzie to kolejne dzieło w dorobku słynnego reżysera, które przeznaczone jest tylko dla pełnoletnich widzów. W przypadku Odysei było to jednak niezwykle ważne.

Odyseja tylko dla dorosłych

W najnowszym wywiadzie dla magazynu Empire Christopher Nolan zdradził, jak bardzo zależało mu, aby wiernie oddać realia powieści Homer. Już na samym początku reżyser otwarcie mówił, że Odyseja może być filmem tylko z najwyższą kategorią wiekową.

Na samym początku udałem się do studia i przeprowadziłem z nimi bardzo szczerą rozmowę, w której wyjaśniłem, że chcemy stworzyć najbardziej intensywną wersję Odysei. Ówczesna broń jest bardziej brutalna, mowa tu o mieczach, łukach, strzałach i tym podobnych rzeczach. Dość wcześnie doszedłem więc do wniosku, że stworzenie wersji tej historii z kategorią wiekową PG-13 byłoby dość trudne i potencjalnie wiązałoby się z koniecznością pójścia na kompromis.

Najwyższa kategoria wiekowa wiąże się oczywiście z tym, że film potencjalnie zarobi mniej pieniędzy, ale najwyraźniej Nolanowi nie zależało na tym tak bardzo.

Epicka obsada superprodukcji Nolana

W Odysei Nolana zobaczymy spektakularną obsadę pełną wielkich gwiazd Hollywood i europejskiego kina. W filmie wystąpią: Robert Pattinson (Antinoos), Matt Damon (Odyseusz), Tom Holland (Telemach), Zendaya (Atena), Anne Hathaway (Penelopa), Charlize Theron (Kalipso), Lupita Nyong’o (Helena/Klitajmestra), Benny Safdi (Agamemnon), Jon Bernthal (Menelaos), Elliot Page (wg plotek: Achilles), Himesh Patel (Eurylochos), Samantha Morton (Kirke), Bill Irwin, John Leguizamo (Eumajos), Mia Goth (Melantho) i Travis Scott (bard).

O czym opowiada Odyseja?

Odyseja opowiada o podróży Odyseusza, króla Itaki, który musi stawić czoła licznym wyzwaniom próbując wrócić do domu po wojnie trojańskiej. Powstała już niejedna ekranizacja klasycznego dzieła Homera, ale tym razem film nakręcony zostanie w technologii IMAX i będzie pierwszym tak nowoczesnym podejściem do starożytnego eposu.

Więcej informacji na Movies Room:

Źródło: worldofreel.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Odyseja