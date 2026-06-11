Colin Farrell zdradza szczegóły Batman 2. Pingwin pojawi się tylko w dwóch scenach

Colin Farrell ujawnił, jak dużą rolę odegra Pingwin w Batman 2. Aktor potwierdził, że jego postać pojawi się jedynie w dwóch scenach, jednocześnie chwaląc scenariusz filmu Matta Reevesa, który określił jako przerażający i psychologicznie intensywny.

Uniwersum filmu Batman w reżyserii Matta Reevesa konsekwentnie buduje mroczny, realistyczny świat Gotham. Po sukcesie filmu z 2022 roku oraz serialu Pingwin, uwaga fanów ponownie skupia się na nadchodzącej kontynuacji. Teraz Colin Farrell, który wciela się w Oswalda Cobblepota, zdradził nowe szczegóły dotyczące swojej roli w sequelu – i nie są to wieści o dużej obecności na ekranie.

Pingwin tylko na chwilę w Batman II

W rozmowie aktor przyznał, że miał już okazję przeczytać cały scenariusz filmu. Jak powiedział:

Tak, cały. To naprawdę znakomity scenariusz – mroczny, momentami wręcz przerażający, psychologicznie ciężki, ale też bardzo emocjonalny.

Farrell podkreślił jednak, że jego udział w produkcji będzie ograniczony:

Jestem w nim tylko w dwóch scenach, co jest świetne, bo dzięki temu mogę po prostu cieszyć się resztą filmu.

Aktor nie szczędził pochwał dla reżysera Matta Reevesa, określając jego pracę nad scenariuszem jako wyjątkową. Według Farrella film ma być mroczny, emocjonalnie złożony, psychologicznie niepokojący i naprawdę współczesnym dziełem gatunkowym. Takie określenia tylko podsycają oczekiwania wobec kontynuacji jednego z najbardziej cenionych filmów o Batmanie ostatnich lat.

Mniejsza rola Pingwina, większe pole dla nowych postaci

Ograniczona obecność Cobblepota sugeruje, że ciężar fabuły zostanie przesunięty na innych bohaterów. Wśród nowych nazwisk w obsadzie pojawiają się m.in. postacie związane z rodziną Dentów, co może wskazywać na istotną rolę Harvey’a Denta.

Więcej informacji na Movies Room:

Co wiemy o The Batman Part II?

Za reżyserię ponownie odpowiadać ma Matt Reeves. Ze scenariuszem pomógł mu z kolei Mattson Tomlin. Ważną informacja jest, że opierać ma się na komiksie Batman: Długie Halloween. Po parunastu przesunięciach premiera filmu na chwile obecną zaplanowana jest na 1 października 2027 roku.

Reeves niedawno oficjalnie potwierdził plotki, które krążyły w sieci od kilku tygodni. Scarlett Johansson, Sebastian Stan oraz Charles Dance dołączyli właśnie do uniwersum DC. Johansson oraz Stan wcielą się w małżeństwo, czyli Gildę Gold oraz Harveya Denta. Dance sportretuje z kolei Christophera Denta. Ostatnio dołączyli do nich Brian Tyree Henry i Sebastian Koch.

W nadchodzącym filmie do swoich ról powrócą Robert Pattinson (Bruce Wayne/ Batman), Jeffrey Wright (James Gordon), Andy Serkis (Alfred Pennyworth) oraz Colin Farrell (Pingwin). Nie obyło się jednak bez niespodzianek. Reeves ujawnił także, że na ekranie ponownie zobaczymy Jayme Lawson oraz Gila Pereza-Abrahama.

Źródło: screenrant.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe