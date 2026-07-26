Czarna Pantera powraca! Wiemy, kto zagra syna T’Challi i kiedy trzecia część trafi do kin

Marvel Studios oficjalnie zapowiedziało film Czarna Pantera 3 podczas panelu w Hall H na San Diego Comic-Con. Poznaliśmy datę premiery filmu oraz aktora, który wcieli się w nową Czarną Panterę, który będzie już dorosłym synem T’Challi.

Po miesiącach spekulacji Marvel Studios odsłoniło pierwsze konkretne informacje na temat przyszłości jednej z najważniejszych serii Kinowego Uniwersum Marvela. Czarna Pantera 3 nie tylko otrzymał datę premiery, ale również potwierdzono, kto przejmie rolę nowego obrońcy Wakandy. Twórcy zdecydowali się kontynuować historię zapoczątkowaną w Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu, stawiając w centrum uwagi księcia T’Challę II.

Kto zagra Czarną Panterę?

Największą zapowiedzią panelu było ogłoszenie, że David Jonsson wcieli się w T’Challę II – syna T’Challi i Nakii. Bohater został przedstawiony jeszcze jako dziecko w finałowych scenach filmu Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu, jednak trzecia odsłona pokaże go już jako młodego mężczyznę, który stanie przed wyzwaniem przejęcia dziedzictwa swojego ojca. Jonsson w ostatnich latach zdobył uznanie dzięki rolom w filmach Alien: Romulus oraz ekranizacji powieści Stephena Kinga Wielki marsz. Marvel stawia więc na aktora, którego kariera dynamicznie nabiera rozpędu.

Czarna Pantera z nowym reżyserem? Absolutnie.

Za kamerą ponownie stanie Ryan Coogler, odpowiedzialny za dwie poprzednie części serii. Powróci również Letitia Wright, która po śmierci Chadwicka Bosemana przejęła rolę Czarnej Pantery jako Shuri. W filmie ponownie zobaczymy także Winstona Duke’a jako M’Baku. Decyzja o skupieniu fabuły na T’Challi II oznacza kolejny etap historii Wakandy. Jednocześnie Shuri nadal pozostanie ważną częścią uniwersum, choć wygląda na to, że to młody książę będzie stopniowo przejmował rolę głównego bohatera serii.

Kiedy premiera?

Marvel Studios potwierdzieli, że Czarna Pantera 3 trafi do kin 15 grudnia 2028 roku. Oznacza to, że od premiery drugiej części minie sześć lat, zanim widzowie ponownie odwiedzą Wakandę na dużym ekranie. W międzyczasie Letitia Wright pojawi się jeszcze w Avengers: Doomsday, którego premiera zaplanowana jest na grudzień tego roku. Niewykluczone więc, że wydarzenia tego filmu będą miały wpływ na fabułę trzeciej części.

Źródło: variety.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe