Czarna Wdowa – nowe zdjęcia z filmu prezentują kostium Natashy i Yeleny!

Czarna Wdowa zostanie wydana jednocześnie w kinach i na Disney + w lipcu tego roku. Na zdjęciach widzimy strój Natashy i Yeleny w naprawdę dobrej jakości. Wygląda to naprawdę dobrze! Czekamy na premierę i miejmy nadzieję, że obejdzie się już bez zbędnych opóźnień.

A high-quality 'BLACK WIDOW' still (this still was previously leaked) of Natasha Romanoff in the Red Room. #BlackWidow #NatashaRomanoff pic.twitter.com/69DTwf3LdB

A seemingly brand-new still of Florence Pugh as Yelena Belova in BLACK WIDOW!

Yelena's holding a knife to someone, seemingly in the hospital/lab-like setting we've seen in trailers!#BlackWidow #Yelena pic.twitter.com/d239HqoT1G

