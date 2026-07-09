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Czy aktorska Vaiana ma scenę po napisach?

Mikołaj Lipkowski, 10 lipca 2026

Aktorska wersja filmu Vaiana wprowadzi kilka zmian względem animowanego hitu z 2016 roku. Jedna z nich dotyczy elementu, którego wielu fanów Disneya nauczyło się oczekiwać po seansach – dodatkowych niespodzianek ukrytych po zakończeniu filmu.

Disney od lat wraca do swoich największych animowanych przebojów, tworząc ich aktorskie wersje. Tym razem studio zabiera widzów ponownie na ocean wraz z Vaianą i Maui, jednak nowa produkcja nie będzie dokładną kopią filmu z 2016 roku. Choć historia pozostaje znajoma, twórcy zdecydowali się zmienić kilka elementów, które dla części widzów były charakterystyczną częścią oryginału. Największe zaskoczenie czeka tych, którzy przyzwyczaili się zostać w kinie aż do końca napisów.

Czy warto czekać do końca napisów na filmie Vaiana?

Animowana Vaiana oferowała widzom coś więcej niż samą główną historię. Disney przygotował dodatkowe materiały, ukryte żarty i sceny, które wynagradzały osobom pozostającym na sali po zakończeniu filmu. Najbardziej pamiętnym dodatkiem była scena z Tamatoą – wielkim krabem, który po swojej porażce komentował swoją sytuację i po raz kolejny pokazywał swój charakterystyczny humor. To właśnie takie momenty sprawiły, że część widzów zaczęła zastanawiać się, czy aktorska wersja również przygotuje podobną niespodziankę.

W przypadku aktorskiej adaptacji Disney zdecydował się jednak na inne rozwiązanie. Film nie powtarza pomysłu znanego z animacji i nie rozwija historii po zakończeniu napisów. Oznacza to, że widzowie nie powinni spodziewać się dodatkowej sceny ani ukrytej zapowiedzi kolejnych przygód bohaterów. Decyzja może być zaskoczeniem szczególnie dla fanów Marvela i innych produkcji Disneya, gdzie sceny po napisach stały się niemal tradycją.

Więcej informacji na Movies Room:

O czym opowiada animowana wersja?

Vaiana: Skarb oceanu to animowany film muzyczno-przygodowy z 2016 roku wyprodukowany przez Walt Disney Animation Studios. Film został wyreżyserowany przez Johna Muskera i Rona Clementsa na podstawie scenariusza Jareda Busha, a w rolach głównych występują Dwayne Johnson oraz Auliʻi Cravalho w swoim filmowym debiucie. Zawiera piosenki napisane przez Lina-Manuela Mirandę, Opetaię Foaʻi oraz Marka Mancina, a także oryginalną ścieżkę dźwiękową skomponowaną przez Mancina.

Akcja filmu rozgrywa się w starożytnej Polinezji i opowiada historię Vaiany, zdeterminowanej córki wodza nadmorskiej wioski, którą sam ocean wybiera do przywrócenia mistycznego reliktu bogini Te Fiti. Gdy tajemnicza zaraza dotyka jej wyspę, Vaiana wyrusza w podróż, by odnaleźć Maui — legendarnego półboga — z nadzieją, że wspólnie zwrócą relikt Te Fiti i ocalą jej lud. Scenariusz czerpie inspirację z mitów polinezyjskich.

Źródło: comingsoon.net / ilustracja wprwoadzenia: materiały prasowe 

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Mikołaj Lipkowski
Mikołaj Lipkowski Redaktor prowadzący dział Newsy

Geek i audiofil. Magister z dziennikarstwa. Naczelny fan X-Men i Elizabeth Olsen. Ogląda w kółko Marvela i stare filmy. Do tego dużo marudzi i słucha muzyki z lat 80. Lubi wrestling.

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