Czy Spider-Man: Całkiem nowy dzień ma scenę po napisach?

Spider-Man: Całkiem nowy dzień zadebiutował podczas światowej premiery w Hollywood, a do internetu zaczęły trafiać pierwsze opinie widzów i krytyków. Wiadomo już również, że najnowszy film z Tomem Hollandem zawiera dwie sceny po napisach. Bez obaw – poniżej nie znajdziecie żadnych spoilerów.

Po miesiącach oczekiwania odbyła się światowa premiera filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Najnowsza odsłona przygód Petera Parkera została po raz pierwszy pokazana publiczności w Dolby Theatre w Hollywood, a media społecznościowe błyskawicznie zapełniły się pierwszymi reakcjami. Choć w sieci pojawiły się już szczegóły dotyczące zakończenia i scen po napisach, w tym tekście celowo ich nie ujawniamy.

Czy w Spider-Man: Całkiem nowy dzień są sceny po napisach?

Dobra wiadomość dla fanów Marvela jest taka, że Spider-Man: Całkiem nowy dzień zawiera dwie sceny po napisach. Jak to zwykle bywa w produkcjach Marvel Studios, warto pozostać na sali do samego końca seansu. W Internecie pojawiły się już szczegółowe opisy obu dodatkowych scen, jednak jeśli planujecie wybrać się do kina bez znajomości fabularnych niespodzianek, warto zachować ostrożność podczas przeglądania mediów społecznościowych. W ostatnich godzinach w serwisach takich jak X czy Reddit zaczęły pojawiać się liczne wpisy zawierające spoilery.

Więcej informacji na Movies Room:

Wszystko co powinniście wiedzieć przed seansem

Film otwiera zupełnie nowy rozdział w życiu Petera Parkera i Spider-Mana. Peter jest teraz dorosłym mężczyzną żyjącym samotnie, od czasu gdy z własnej woli wymazał się z życia i pamięci tych, których kochał. Walcząc z przestępczością w Nowym Jorku, który nie zna już jego imienia, w pełni poświęcił się ochronie miasta. Gdy rosnące wymagania zaczynają go przytłaczać, presja wywołuje zaskakującą fizyczną przemianę, która zagraża jego istnieniu, podczas gdy nowy, niepokojący schemat zbrodni prowadzi do pojawienia się jednego z najpotężniejszych przeciwników, z jakimi kiedykolwiek się zmierzył.

Reżyserią zajmie się Destin Daniel Cretton, znany z Shang‑Chi i legenda dziesięciu pierścieni, a za scenariusz ponownie odpowiada duet Chris McKenna i Erik Sommers.

W roli głównej ponownie zobaczymy Toma Hollanda, a u jego boku ponownie pojawi się Zendaya jako MJ oraz Jacob Batalon jako Ned Leeds. Obsada wzbogaci się o nowe twarze. Wśród nich szczególnie intryguje Sadie Sink, znana z serialu Stranger Things, której rola na razie owiana jest tajemnicą. W filmie wystąpi także Jon Bernthal, czyli wszystkim dobrze znany Punisher, Mark Ruffalo jako Bruce Banner oraz Michael Mando jako Scorpion. W nieujawnionych jeszcze rolach zobaczymy także Lize Colón‑Zayas i Tramell Tillmana.

Źródło: maxblizz.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe