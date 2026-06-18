Czy Toy Story 5 ma sceny po napisach? Widzowie powinni zostać do samego końca seansu

Widzowie wybierający się na Toy Story 5 powinni uzbroić się w cierpliwość po zakończeniu filmu. Najnowsza odsłona kultowej serii Pixara zawiera bowiem nie jedną, a dwie dodatkowe sceny wyświetlane w trakcie i po napisach końcowych.

Toy Story 5 wraca na wielki ekran z kolejną przygodą Chudego, Buzza Astrala i pozostałych zabawek. Tym razem bohaterowie muszą zmierzyć się z wyzwaniem, którego nie było w poprzednich częściach – nowoczesną technologią i zmieniającym się sposobem, w jaki dzieci spędzają czas. Wraz z premierą filmu wielu fanów zaczęło zadawać sobie jedno pytanie: czy warto zostać w kinie po rozpoczęciu napisów końcowych?

Ile scen po napisach ma Toy Story 5?

Najnowsza produkcja Pixara zawiera dwie dodatkowe sceny. Pierwsza pojawia się w trakcie napisów końcowych, natomiast druga została umieszczona dopiero po ich całkowitym zakończeniu. Oznacza to, że osoby chcące zobaczyć wszystkie materiały przygotowane przez twórców powinny zostać na sali do samego końca projekcji.

Bez wchodzenia w szczegóły i spoilery można powiedzieć, że dodatkowe sceny nie są kluczowe dla zrozumienia głównej historii. Nie przypominają też typowych marvelowych zapowiedzi kolejnych filmów, które często mają ogromne znaczenie dla przyszłości całej franczyzy. To raczej krótkie bonusy przygotowane z myślą o fanach, którzy chcą spędzić z bohaterami kilka dodatkowych chwil po zakończeniu głównej opowieści.

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Wszystko co powinniście wiedzieć przed premierą

W najnowszej części serii zabawki tym razem będą musiały zmierzyć się z wyzwaniami współczesnej technologii, która coraz bardziej pochłania uwagę najmłodszych. Nowa zabawka Bonnie, tablet Lilypad, będzie chciał za wszelką cenę pozbyć się bandy Chudego.

W Toy Story 5 usłyszymy stare głosy, jak i wiele nowych. W trakcie D23 w 2024 roku potwierdzono powrót dwóch kluczowych aktorów, Toma Hanksa i Tima Allena, którzy przez lata wcielali się w Buzza Astrala i Chudego. Jeśli chodzi natomiast o nowych członków obsady, to parę miesięcy temu ujawniono, że w zabawkę Smarty Pants wcieli się komik Conan O’Brien, a w tablet Lilypad Greta Lee. W Toy Story 5 ujrzymy jeszcze dwie nowe postacie, Atlasa i Snappy’ego, którym głosu użyczą kolejno Craig Robinson oraz Shelby Rabara.

Źródło: slashfilm.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe