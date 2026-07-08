Disney może mieć kolejny problem. Gigantyczny budżet, fatalne recenzje i słabe prognozy. Oto Vaiana

Disney liczył, że aktorska Vaiana powtórzy sukces animowanego hitu. Tymczasem na kilka dni przed premierą pojawiają się sygnały, że film może rozczarować zarówno pod względem frekwencji, jak i ocen krytyków.

Po finansowej porażce aktorskiej wersji Królewny Śnieżki Disney ponownie stawia na remake jednej ze swoich najpopularniejszych animacji. Wszystko wskazywało na to, że Vaiana będzie bezpiecznym wyborem – oryginalny film zdobył ogromną popularność, a jego kontynuacja przekroczyła miliard dolarów wpływów. Najnowsze prognozy sugerują jednak, że studio może stanąć przed kolejnym poważnym wyzwaniem.

Vaiana z prognozami poniżej oczekiwań

Według aktualnych prognoz amerykańskiego box office aktorska Vaiana ma rozpocząć kinową przygodę od około 40 mln dolarów podczas pierwszego weekendu w Stanach Zjednoczonych. To wynik wyraźnie niższy od wcześniejszych oczekiwań i zbliżony do otwarcia Królewny Śnieżki, która ostatecznie okazała się jedną z największych finansowych wpadek Disneya ostatnich lat. Sytuacja jest tym bardziej zaskakująca, że według wcześniejszych doniesień budżet produkcji miał wynieść około 250 mln dolarów, co oznacza, że film będzie potrzebował bardzo wysokich wpływów z całego świata, aby osiągnąć próg rentowności.

Niepokojące dla Disneya są również pierwsze recenzje. Po zniesieniu embarga aktorska Vaiana uzyskała zaledwie 35% pozytywnych opinii w serwisie Rotten Tomatoes, a średnia w Metacritic wynosi obecnie 46 punkty na 100. Choć familijne widowiska często radzą sobie w kinach mimo chłodnego przyjęcia krytyków, słabe recenzje w połączeniu z umiarkowanym zainteresowaniem widzów mogą negatywnie wpłynąć na wynik filmu w kolejnych tygodniach.

Powtórka ze Śnieżki?

Ostateczny werdykt zapadnie dopiero po premierowym weekendzie, jednak obecne prognozy nie napawają optymizmem. Jeśli zainteresowanie widzów nie wzrośnie, Disney może zaliczyć drugą z rzędu kosztowną porażkę w segmencie aktorskich remake’ów swoich klasycznych animacji. Tym większe zaskoczenie budzi fakt, że jeszcze kilka miesięcy temu Vaiana była wskazywana jako jedna z najpewniejszych premier studia. Dziś coraz więcej wskazuje na to, że nawet siła rozpoznawalnej marki może nie wystarczyć, by przekonać publiczność do kolejnej aktorskiej reinterpretacji znanej historii.

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O czym opowiada animowana wersja?

Vaiana: Skarb oceanu to animowany film muzyczno-przygodowy z 2016 roku wyprodukowany przez Walt Disney Animation Studios. Film został wyreżyserowany przez Johna Muskera i Rona Clementsa na podstawie scenariusza Jareda Busha, a w rolach głównych występują Dwayne Johnson oraz Auliʻi Cravalho w swoim filmowym debiucie. Zawiera piosenki napisane przez Lina-Manuela Mirandę, Opetaię Foaʻi oraz Marka Mancina, a także oryginalną ścieżkę dźwiękową skomponowaną przez Mancina.

Akcja filmu rozgrywa się w starożytnej Polinezji i opowiada historię Vaiany, zdeterminowanej córki wodza nadmorskiej wioski, którą sam ocean wybiera do przywrócenia mistycznego reliktu bogini Te Fiti. Gdy tajemnicza zaraza dotyka jej wyspę, Vaiana wyrusza w podróż, by odnaleźć Maui — legendarnego półboga — z nadzieją, że wspólnie zwrócą relikt Te Fiti i ocalą jej lud. Scenariusz czerpie inspirację z mitów polinezyjskich.

Źródło: worldofreel.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe