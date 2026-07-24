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Dobre kino na wakacje w Polsat Box Go! Wpatrując się w słońce, Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej i wiele więcej!

Mikołaj Lipkowski, 24 lipca 2026

W wakacyjnej ofercie Polsat Box Go znalazły się produkcje, które obok obecności w kinach czy w festiwalowym obiegu gwarantują różnorodne emocje i przyciągają uwagę widzów swoją tematyką oraz klimatem. Wśród nowości znalazły się m.in.: intrygujące Wpatrując się w słońce, klimatyczne Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej, przewrotna komedia Seks dla opornych oraz pełni akcji Zawodowcy.

W lipcu ofertę filmowa Polsat Box Go wzbogacają:

  • Wpatrując się w słońce – opowieść o poszukiwaniu bliskości i sensu w codziennym życiu. Bohaterowie mierzą się z emocjonalnymi napięciami, samotnością i potrzebą zrozumienia, próbując odnaleźć swoje miejsce w relacjach z innymi i samymi sobą. Film nominowany do Złotej Palmy na festiwalu w Cannes w 2025 r.; już dostępny.

  • Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej – czworo rodzeństwa próbuje odnaleźć własną drogę w dorosłości, mierząc się z relacjami, lękami i codziennymi kryzysami. Zdobywca sześciu nagród na ubiegłorocznym festiwalu w Gdyni; już dostępny.

  • Seks dla opornych – małżeństwo z wieloletnim stażem postanawia uratować swoją relację i zapisuje się na nietypowe warsztaty dla par; premiera 10 lipca.

  • Zawodowcy – grupa doświadczonych najemników wyrusza na misję ratunkową na pograniczu USA i Meksyku. Z czasem odkrywają, że za zleceniem kryje się więcej niż początkowo sądzili, a lojalność i własne zasady zostają wystawione na próbę; premiera 16 lipca.

  • Tom i Jerry: Przygoda w muzeum – trafiają do muzeum, gdzie ich rywalizacja przeradza się w serię zwariowanych pościgów. Ich psikusy wywołują chaos na wystawach i zmuszają ich do ucieczki przed ochroną; premiera 16 lipca.

Autorskie, festiwalowe kino w Polsat Box Go

Klub Konesera to starannie wyselekcjonowana kolekcja ambitnych i nagradzanych filmów, skierowana do widzów poszukujących kina autorskiego i niezależnego, m.in.:

  • Nomadland – poruszająca, nagrodzona Oscarami opowieść o kobiecie, która po utracie dorobku życia wyrusza w podróż po Ameryce, odkrywając wolność i sens w życiu poza systemem.

  • Rozdzieleni – emocjonalny dramat o relacjach, wyborach i konsekwencjach decyzji, które na zawsze zmieniają losy bohaterów.

  • Ósma klasa – szczery i pełen empatii portret dojrzewania, pokazujący wyzwania nastolatków w świecie mediów społecznościowych i presji rówieśniczej.

  • Manchester by the Sea – oscarowy dramat o stracie i trudnych powrotach do przeszłości, w którym bohater musi zmierzyć się z traumą i odpowiedzialnością za bliskich.

  • Wróbel w kominie – nastrojowa historia o codzienności i relacjach rodzinnych, ukazująca emocje ukryte w pozornie zwyczajnych momentach.

  • Pierwsza krowa – kameralna opowieść o przyjaźni i marzeniach w realiach XIX‑wiecznej Ameryki, gdzie dwaj mężczyźni próbują odmienić swój los dzięki niecodziennemu pomysłowi.

  • Stoker – hipnotyzujący thriller psychologiczny, w którym po śmierci ojca młoda dziewczyna odkrywa mroczne tajemnice swojej rodziny, a pojawienie się tajemniczego wuja burzy pozorny spokój jej życia.

Te i wiele innych tytułów, które dostarczą świetnej rozrywki, dostępne są w pakietach Premium i Premium Sport oraz w ofercie do jednorazowego wypożyczenia.

Polsat Box Go – blisko 200 kanałów TV i możliwość dołączenia innych streamingów

Polsat Box Go zapewnia dostęp do blisko 200 kanałów TV, największych wydarzeń sportowych na żywo, informacji, a także: kinowych hitów, seriali premium na wyłączność, tysięcy filmów, polskich i zagranicznych seriali, programów rozrywkowych oraz bajek. Oferuje 3 główne pakiety: Polsat Lovers, Premium i Premium Sport, które można wybrać także w opcji z usługami Disney+, SkyShowtime, HBO Max. Wszystkie treści można oglądać w dowolnym miejscu i czasie na stronie polsatboxgo.pl oraz w aplikacji na wielu urządzeniach.

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Mikołaj Lipkowski
Mikołaj Lipkowski Redaktor prowadzący dział Newsy

Geek i audiofil. Magister z dziennikarstwa. Naczelny fan X-Men i Elizabeth Olsen. Ogląda w kółko Marvela i stare filmy. Do tego dużo marudzi i słucha muzyki z lat 80. Lubi wrestling.

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