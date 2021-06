Kiedy 11 grudnia 2020 roku Disney ogłosił produkcję mnóstwa seriali i filmów, wśród nowych projektów studia pojawił się tytuł Encanto. Ukaże on nam historię pozornie typowej kolumbijskiej rodziny – pozornie, bo w krwi członków familii płynie magiczna moc. Objawia się ona w każdym, oprócz młodej Maribel. Wygląd śpiewającej Kolumbijki przedstawiono na grafice promującej zabawki z filmu.

A toy leak of 'Encanto' gives us the first look of the characters.

Mirabel Madrigal is allegedly the one wearing glasses. pic.twitter.com/rVd3C3K5Oh

