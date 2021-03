Erupcja nieocenzurowanej wolności twórczej – film Xawerego Żuławskiego Mowa ptaków na VOD od 18.03

Mowa Ptaków to film, będący hołdem reżysera Xawerego Żuławskiego dla zmarłego ojca Andrzeja Żuławskiego, stworzony na podstawie jego ostatniego scenariusza. Niezwykła opowieść o wykluczeniu i alienacji we współczesnej Polsce, szukaniu swojego miejsca w świecie, w którym każdą odmienność próbuje się zepchnąć w niebyt.

Tytułowa Mowa ptaków jest językiem, jakim posługują się wykluczeni z agresywnej, hałaśliwej większości. To język ludzi zmarginalizowanych, którzy nie potrafią w inny sposób wyrażać swoich uczuć i komunikują to w dosadny sposób. Film nazwany podróżą ojca do syna, łączy nostalgię z furią, wzniosłość z humorem oraz oldskulową stylizację z ostrym, przenikliwym spojrzeniem na polską rzeczywistość.

Andrzej Żuławski kilka tygodni przed śmiercią wręczył swojemu synowi Xaweremu scenariusz ze słowami: Zrób sobie z nim co chcesz. Możesz nawet przeczytać. Albo wyrzucić przed czytaniem. Tym samym w jednym momencie wszystko zaczęło się toczyć. Powstał w efekcie film prowokujący, obraz o świecie pełnym chaosu, skandalu, przekraczającym granice, a jednocześnie o poczuciu odwagi i wolności.

Bohaterami Mowy Ptaków są ludzie funkcjonujący na marginesie społeczeństwa – nauczyciel historii, którego poglądy odstają od dominującej narracji, bezrobotny polonista, sprzątaczka, kwiaciarka, kompozytor cierpiący na trąd i licealistka przygotowująca swój pierwszy film. Muszą oni poradzić sobie w świecie, w którym bezmyślność i podążanie za tłumem stają się dominującą postawą. Każdy z bohaterów poszukuje swojego miejsca na ziemi, aby poczuć się lepiej ze swoją odmiennością. Film jest niezwykłą opowieścią o wykluczeniu i alienacji we współczesnej Polsce i szukaniu swojego miejsca w świecie, w którym każdą odmienność próbuje się zepchnąć w niebyt.

– Naczelną zasadą przyjętą przeze mnie jest zasada twórczego uwolnienia się. Jest to, jakby na to nie patrzeć, rewolucyjne podejście w obliczu wszechogarniającej rzeczywistości rynkowej. Rewolucja wolności twórczej w przypadku Mowy ptaków ma wiele oblicz. Przede wszystkim jest to swoisty hołd dla podejścia twórczego Andrzeja Żuławskiego, który bazował na impulsie, intuicji, żywił się wszystkim co nagłe, niepomyślane, a „wyrzucone z siebie”, pełne, nieocenzurowane, niefiltrowane w akcie kreacji, równie brutalnym i dynamicznym jak erupcja wulkanu. Musiałem za wszelką cenę zachować ducha wolności twórczej, za cenę strachu, niepewności towarzyszących wchodzeniu w nieznane, tam, gdzie twórcy nie chcą z wielu powodów dziś się zapuszczać, czy wręcz wypierają tę strefę jako niepotrzebną, wadliwą, manieryczną, mroczną, błędną, w końcu złą. Trzeba iść po swoje – tak samo jak mój ojciec szedł po swoje. Liczy się radość tworzenia – mówi Xawery Żuławski.

W głównych rolach występują m.in. Sebastian Fabijański (Kamerdyner, Botoks), Daniel Olbrychski (Potop, Popioły), Borys Szyc (Piłsudski, Wojna polsko-ruska), Andrzej Chyra (W imię, Dług) oraz Marta Żmuda Trzebiatowska (Śluby panieńskie, Wkręceni 2). Towarzyszą im, obsadzeni w świeży, zaskakujący sposób: Jaśmina Polak, Eryk Kulm Jr, Katarzyna Chojnacka, Sebastian Pawlak czy Marcin i Rafał Mroczek.

Do współpracy nad Mową Ptaków zostali również zaproszeni: operator Andrzej Jaroszewicz i kompozytor Andrzej Korzyński – stali współpracownicy Andrzeja Żuławskiego oraz kilkoro aktorów związanych z Andrzejem Żuławskim (Michał Grudziński, Alicja Jachiewicz czy Monika Niemczyk).

Film dostępny będzie od 18.03 na VOD: ipla, vod.pl, Orange TV Go, PREMIERY CANAL+, CHILI, PLAY NOW, Multimedia GO, VECTRA TV Online, Mojeekino.pl, E-KinoPodBaranami, a od 1.04 także na Nowe Horyzonty VOD.

Ilustracja wprowadzenia: Materiały prasowe