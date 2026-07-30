Evan Rachel Wood rozczarowana brakiem angażu do Totalnej magii 2. „To smutne”

Evan Rachel Wood przyznała, że jest rozczarowana brakiem zaproszenia do powrotu w filmie Totalna magia 2. Aktorka ujawniła, że sama zgłosiła chęć ponownego wcielenia się w swoją bohaterkę, jednak twórcy zdecydowali się na zmianę obsady. Jej zdaniem nowa produkcja wyraźnie odchodzi od fabuły książkowego pierwowzoru.

Choć w kontynuacji kultowego filmu z 1998 roku powracają Sandra Bullock, Nicole Kidman, Stockard Channing i Dianne Wiest, zabraknie jednej z dziecięcych gwiazd oryginału. Evan Rachel Wood, która przed laty wcieliła się w Kylie Owens, nie ukrywa, że decyzja twórców była dla niej bolesna.

Evan Rachel Wood: „To smutne, zwłaszcza dla fanów”

Podczas premiery serialu Strzępy aktorka została zapytana o swój brak udziału w Totalnej magii 2. Przyznała, że liczyła na możliwość ponownego spotkania z dawną obsadą.

To smutne, zwłaszcza dla fanów, ponieważ jako dzieci bardzo zżyliśmy się z tą obsadą. Możliwość powrotu do tego domu i spotkania tych samych ludzi po latach byłaby czymś wyjątkowym. Tego nie da się udawać. Jest mi przykro, że to się nie wydarzyło.

Oferowała swój powrót, ale twórcy postawili na nową obsadę

Aktorka zdradziła również, że sama zgłosiła chęć powrotu do filmu. Jak podkreśliła, była gotowa zagrać nawet niewielką rolę lub pojawić się tylko w jednej scenie. Już wcześniej informowała w mediach społecznościowych, że usłyszała od producentów, iż postanowiono obsadzić jej postać na nowo. W efekcie dorosłą Kylie Owens zagra Joey King, natomiast w roli jej siostry Antonii, którą w pierwszym filmie grała Alexandra Artrip, zobaczymy Maisie Williams.

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Wszystko co do tej pory wiemy o filmie

Sandra Bullock i Nicole Kidman ponownie wcielą się w role sióstr Owens w sequelu Totalnej magii. Reżyserią zajmie się Susanne Bier, znana z produkcji takich jak Nie otwieraj oczu czy Od nowa. Za scenariusz odpowiada Akiva Goldsman, współautor pierwszej części Totalnej magii oraz zdobywca Oscara za Piękny umysł. Bullock i Kidman nie tylko powrócą na ekran jako główne bohaterki, ale również wezmą udział w produkcji filmu jako producentki, obok Denise Di Novi, która współtworzyła pierwszą odsłonę serii.

Druga część Totalnej magii będzie oparta na czwartej książce autorstwa Alice Hoffman, The Book of Magic. Fabuła ponownie skupi się na rodzinie Owens, która podejmuje próbę zerwania klątwy ciążącej na ich rodzie od pokoleń. Sally (Bullock), Gillian (Kidman) oraz inne członkinie rodziny zrobią wszystko, by ocalić ukochaną ciotkę Jet przed nadchodzącą śmiercią i raz na zawsze uwolnić się od fatum.

Oprócz Kidman i Bullock na ekranie zobaczymy także Joey King, która wcieli się w jedną z córek Sally (Bullock), Solly McLeod, Xolo Mariduena, Lee Pace i Maisie Williams. W ciotki Jet i Fran ponownie wcielą się z koeli Dianne West i Stockard Channing.

Film trafi do nas 11 września.

Źródło: varierty.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe