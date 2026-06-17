EXOTIC z pierwszym zwiastunem! Jaśmina Polak rusza na obóz pole dance w nowym polskim filmie

EXOTIC, pełnometrażowy debiut Sonji Orlewicz-Zakrzewskiej, zapowiada historię o samoakceptacji, wolności i przełamywaniu własnych ograniczeń. W głównych rolach zobaczymy Jaśminę Polak, Magdalenę Koleśnik i Bartosza Bielenię.

Polskie kino coraz chętniej sięga po historie o współczesnych trzydziestolatkach mierzących się z presją społeczną, relacjami i poszukiwaniem własnej tożsamości. EXOTIC wpisuje się w ten trend, ale robi to z perspektywy, która rzadko trafia na duży ekran. Nowy film Sonji Orlewicz-Zakrzewskiej ma połączyć humor, energię i emocjonalną opowieść o akceptacji własnego ciała oraz życiu na własnych zasadach. W centrum historii znajdzie się kobieta, która niespodziewanie trafia do świata pole dance i odkrywa, że największe bariery często istnieją wyłącznie w naszej głowie.

O czym opowie EXOTIC?

Główną bohaterką filmu jest Mila, trzydziestolatka, która ma tendencję do nadmiernego analizowania rzeczywistości i znacznie więcej wyrozumiałości dla innych niż dla samej siebie. Kiedy jej przyjaciółka odwołuje wspólny wyjazd, Mila decyduje się samotnie pojechać na obóz pole dance. Na miejscu trafia do środowiska pełnego wysportowanych tancerek, wysokich koturnów i osób, które wydają się pewne siebie oraz doskonale odnajdujące się w swoim ciele. Początkowo bohaterka czuje się tam obco. Z czasem jednak pobyt z dala od codzienności i kontrolującego partnera staje się dla niej okazją do ponownego odkrycia samej siebie.

Twórcy opisują EXOTIC jako historię o dziewczyńskiej solidarności, potrzebie wolności i akceptacji własnej niedoskonałości. Film ma pokazywać, że odwaga nie zawsze oznacza spektakularną przemianę. Czasem wystarczy przestać przepraszać za swoje ciało, emocje czy miejsce zajmowane w świecie. Jednocześnie produkcja ma stanowić portret pokolenia millenialsów, które mierzy się z nierealistycznymi oczekiwaniami i próbuje odnaleźć własny głos w rzeczywistości pełnej presji.

Młoda gwiazdorska obsada polskiego kina

W roli Mili wystąpi Jaśmina Polak, znana m.in. z Hardkor Disko. Partnerować jej będą Magdalena Koleśnik, Bartosz Bielenia, Monika Frajczyk oraz Hubert Miłkowski. To zestawienie aktorów dobrze znanych zarówno widzom kina artystycznego, jak i popularnych seriali. Szczególną uwagę przyciąga obecność Bartosza Bieleni, którego międzynarodową rozpoznawalność przyniosło nominowane do Oscara Boże Ciało.

Muzyka od twórców nagradzanych Paszportem Polityki

Za muzykę do filmu odpowiada Tymek Papior – kompozytor, producent i multiinstrumentalista. Na ścieżce dźwiękowej znajdą się również utwory duetu Sw@da x Niczos, laureatów Paszportu Polityki. Muzyka ma być jednym z kluczowych elementów budujących energię filmu i podkreślających jego wakacyjny charakter.

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Źródło: youtube.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe (Gutek Film)