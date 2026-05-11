Fani chcieli jego śmierci. Twórca Mortal Kombat II ujawnił kulisy brutalnej decyzji

Scenarzysta kontynuacji Mortal Kombat przyznał, że jedna z najbardziej szokujących śmierci w filmie była bezpośrednią reakcją na krytykę fanów.

Mortal Kombat II nie oszczędza swoich bohaterów, ale jedna scena od początku wywoływała szczególne emocje wśród widzów. Chodzi o śmierć Cole’a Younga – postaci stworzonej specjalnie na potrzeby pierwszego filmu. Teraz scenarzysta sequelu Jeremy Slater otwarcie przyznał, że decyzja o brutalnym uśmierceniu bohatera była związana z wyjątkowo negatywną reakcją fanów.

Cole Young od początku dzielił widzów Mortal Kombat

Postać grana przez Lewisa Tana pojawiła się w filmie z 2021 roku jako główny bohater historii, mimo że nigdy wcześniej nie istniała w grach z serii Mortal Kombat. To właśnie ten element od początku budził ogromne kontrowersje wśród najbardziej zagorzałych fanów marki. Wielu widzów zarzucało twórcom, że nowa postać zepchnęła na dalszy plan kultowych wojowników znanych z gier. Gdy pojawiły się pierwsze zwiastuny Mortal Kombat II, Internet szybko zapełnił się teoriami sugerującymi, że Cole może nie przetrwać długo w sequelu. I rzeczywiście – bohater ginie już na początku filmu podczas brutalnego starcia z Shao Kahnem.

Jeremy Slater w rozmowie z magazynem Total Film przyznał, że reakcje społeczności miały ogromny wpływ na decyzję scenarzystów. Według autora twórcy chcieli, by część śmierci była naprawdę szokująca, a Cole idealnie nadawał się do takiego rozwiązania. Slater podkreślił, że internetowi fani bardzo otwarcie krytykowali bohatera i wręcz nawoływali do jego usunięcia z serii. Scenarzysta zaznaczył jednak, że zależało mu także na zaskoczeniu mniej zaangażowanych widzów, którzy po prostu polubili postać z pierwszego filmu i nie śledzili internetowych dyskusji wokół marki.

Śmierć w Mortal Kombat nie musi być końcem

Fani serii doskonale wiedzą jednak, że w świecie Mortal Kombat śmierć rzadko bywa ostateczna. Film wyraźnie sugeruje możliwość powrotu kilku bohaterów z Netherrealm, a bohaterowie wspominają nawet o planie zmuszenia Quan Chi do przywrócenia poległych wojowników. W praktyce oznacza to, że nawet najbardziej brutalne Fatality mogą okazać się jedynie chwilowym pożegnaniem.

Co wiemy o sequelu?

Tym razem ulubieni bohaterowie fanów — w tym sam Johnny Cage — zostają wystawieni przeciwko sobie w ostatecznej, bezwzględnej, krwawej walce, by pokonać mroczne rządy Shao Kahna, które zagrażają istnieniu Ziemskiego Wymiaru i jego obrońców. W filmie występują: Karl Urban jako Johnny Cage, a także Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle, Lewis Tan, Damon Herriman, Chin Han, Tadanobu Asano jako Lord Raiden, Joe Taslim jako Bi-Han oraz Hiroyuki Sanada jako Hanzo Hasashi i Scorpion.

Mortal Kombat II zadebiutował w polskich kinach 8 maja 2026 roku. Tym razem, to Johnny Cage ma być główną bronią w walce o przyszłość świata, choć nie jest chętny by pogodzić się z tym faktem.

Źródło: comicbookmovie.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe