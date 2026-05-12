Felicity Jones jako Agatha Christie. O czym opowie film Eleven Missing Days?

Według najnowszych informacji, Felicity Jones wcieli się w popularną autorkę kryminałów, Agathę Christie, w filmie, zatytułowanym Eleven Missing Days.

W przypadku wielu świetnych filmów, czy seriali, nieraz mówi się, że prawdziwe życie pisze najciekawsze historie. Wydaje się, że właśnie tak będzie w przypadku filmu Eleven Missing Days, który wkrótce wejdzie w fazę produkcji, a opowie o tym jak zaginęła popularna autorka, Agatha Christie.

Felicity Jones w roli brytyjskiej legendy

Nominowana do Oscara Felicity Jones, którą ostatnio mieliśmy okazję zobaczyć w dramacie Sny o pociągach, wcieli się w legendarną pisarkę, Agatha Christie. Aktorka zagra u boku Vincenta Cassela w thrillerze kryminalnym Eleven Missing Days.

Film będzie oparty na prawdziwej historii tajemniczego zaginięcia brytyjskiej autorki. Zgodnie z oficjalnym opisem fabuły, “w grudniu 1926 roku, u szczytu swojej sławy, Agatha Christie trafiła na pierwsze strony gazet, gdy zniknęła z domu w niezwykle dziwnych okolicznościach. W przypadku przypominającym sytuację, w której życie naśladuje sztukę, ta zagadka kryminalna bada śledztwo dotyczące jej zaginięcia — śledztwo zadziwiająco przypominające powieść samej Christie, w której każdy z jej bliskich staje się podejrzanym.”

Co jeszcze wiemy o Eleven Missing Days?

Jones zagra w filmie Agathę Christie. Z kolei Vincent Cassel zagra emerytowanego belgijskiego detektywa policyjnego wciągniętego w sprawę jej zaginięcia, postać wyraźnie inspirowaną najsłynniejszym detektywem z kart powieści Christie, Herculesem Poirot. W filmie wystąpią również Nicole Elizabeth Berger oraz Oliver Trevena. Wkrótce mają zostać ogłoszone kolejne nazwiska obsady.

Bertie Ellwood, znana z pracy przy serialu Silos, wyreżyseruje film na podstawie scenariusza autorstwa Ernesto Foronda, twórcy Better Luck Tomorrow. Scenariusz bazuje na książce Agatha Christie and the Eleven Missing Days autorstwa Jareda Cade’a. Film znajduje się obecnie w fazie preprodukcji, a zdjęcia mają rozpocząć się latem w Wielkiej Brytanii.

