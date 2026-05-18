Film Hello Kitty z nowymi reżyserami. David Derrick Jr. i John Aoshima za sterami projektu

Właśnie poznaliśmy ekscytujące wiadomości dla fanów Hello Kitty. Przygotowywana hollywoodzka produkcja zyskała bowiem nowych reżyserów.

Hello Kitty to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek na całym świecie. Jednakże, do tej pory nie doczekała się jeszcze hollywoodzkiej produkcji. To jednak ma zmienić się w najbliższej przyszłości, gdyż trwają prace nad animowanym filmem, który trafi do kin za dwa lata. Teraz, poznaliśmy nazwiska reżyserów, którzy staną na czele tego projektu.

Kto wyreżyseruje film?

New Line Cinema oraz Warner Bros. Pictures Animation ogłosiły, że David Derrick Jr. (Vaiana 2) oraz John Aoshima (Ultraman: Rising) wyreżyserują nowy film Hello Kitty, którego premiera zaplanowana jest na 2028 rok. Do projektu dołącza również Ramsey Naito (The Boss Baby) jako producentka obok Beau Flynn. Wszystko wskazuje na to, że film zaczyna wreszcie nabierać ostatecznego kształtu przed premierą.

Nowy film jest obecnie przygotowywany z myślą o premierze 28 lipca 2028 roku. Kiedy New Line Cinema i Warner Bros. Pictures Animation oficjalnie zaprezentowały projekt w zeszłym roku, ujawniono, że reżyserią miał początkowo zająć się Leo Matsuda. Wygląda jednak na to, że nie jest już związany z produkcją, ponieważ Derrick Jr. i Aoshima zostali teraz oficjalnie potwierdzeni jako reżyserzy.

David Derrick Jr. and John Aoshima (‘Moana 2’) are set to direct the ‘HELLO KITTY’ movie at Warner Bros.



Releasing in theaters on July 28, 2028. pic.twitter.com/UXWp5Zxmqs — The Hollywood Handle (@HollywoodHandle) May 18, 2026

Co jeszcze wiemy o Hello Kitty?

Wcześniejsze ogłoszenia informowały, że scenariusz filmu przygotuje Dana Fox, znana z takich produkcji jak Wicked, Cruella i How to Be Single. Najnowszy raport ujawnia jednak, że nad aktualną wersją scenariusza pracuje również Jeff Chan.

Postać Hello Kitty została stworzona przez Yuko Shimizu dla Sanrio w latach 70. Jest ona młodą brytyjską dziewczynką o imieniu Kitty i od dekad pełni rolę oficjalnej maskotki firmy. Nowy film będzie jej pełnoprawnym debiutem kinowym, choć styl produkcji — anime czy inna forma animacji — nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony.

Źródło: ComicBook.com / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe