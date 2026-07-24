Folk horror ÒPI Marty Giec w Konkursie Perspektywy. Nowe zdjęcia filmu z Magdaleną Boczarską

Trzeci film dystrybuowany przez NEXT FILM znalazł się w programie 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. „ÒPI” w reżyserii Marty Giec zakwalifikowało się do Konkursu Perspektywy — sekcji prezentującej wyraziste, autorskie spojrzenia i nowe głosy polskiego kina. Film opisywany jest jako psychologiczny horror inspirowanym kaszubskimi wierzeniami.

„ÒPI” to pełnometrażowy debiut fabularny Marty Giec, która jest także współautorką scenariusza razem z Dominiką Kłoczewiak. W rolach głównych pojawią się Wiktoria Kruszczyńska, Magdalena Boczarska, Gabriela Muskała i Iwona Bielska. Za produkcję odpowiada Platige Films.

Film ma łączyć dramat psychologiczny z folk horrorem i sięgać po inspiracje z kaszubskiego folkloru. To opowieść o dziewczynie próbującej odzyskać własny głos — o przemocy, dziedziczonych traumach i granicy między tym, co realne, a tym, co wyparte. W Konkursie Perspektywy „ÒPI” powalczy o Szafirowe Lwy.

Za dystrybucję filmu w Polsce odpowiada NEXT FILM. „ÒPI” to już trzeci tytuł dystrybuowany przez spółkę, który znalazł się w programie tegorocznego festiwalu w Gdyni. Wcześniej do Konkursu Głównego 51. FPFF i walki o Złote Lwy zakwalifikowały się „Nasza rewolucja” w reżyserii Piotra Domalewskiego oraz „Czas, który nie nadszedł” w reżyserii Julii Rogowskiej.

O czym jest ÒPI?

Film opowiada o osiemnastoletniej Trinie, która próbuje wyrwać się z dusznej relacji z matką i domu pełnego napięć, przemilczeń oraz rodzinnych traum. Przyjazd ciotki Heleny i sparaliżowanej babci Reginy uruchamia wydarzenia, w których codzienność coraz mocniej splata się z kaszubskimi wierzeniami i sennymi koszmarami Triny.

Kiedy premiera?

„ÒPI” obejrzeć będzie można w trakcie 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (21-26 września 2026 r.). Do regularnej dystrybucji kinowej film Marty Giec ma trafić na początku 2027 roku.

źródło: informacja prasowa / ilustracja: fot. F. Klimaszewski/Next Film