Kobieta zagrała Odyseusza u Nolana. To ją widzieliście w scenie z gigantami!Elliot Page był przerażony rolą w Odysei Christophera Nolana. „Chciałem tylko wykonać dobrą robotę”Whoopi Goldberg broni obsady Odysei. „Nie podoba ci się Elliot Page? To nie oglądaj”Elon Musk ostro skrytykowany przez Scotta Derricksona. „Nie wie nic o kinie”QUIZ: Rozpoznaj filmy z Tomem Hollandem po kadrze!Powstanie „historycznie wierna” Odyseja od Mela Gibsona? Elon Musk chce sfinansować film i obiecuje drugą adaptację od AI

Folk horror ÒPI Marty Giec w Konkursie Perspektywy. Nowe zdjęcia filmu z Magdaleną Boczarską

Konrad Stawiński, 24 lipca 2026

Trzeci film dystrybuowany przez NEXT FILM znalazł się w programie 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. „ÒPI” w reżyserii Marty Giec zakwalifikowało się do Konkursu Perspektywy — sekcji prezentującej wyraziste, autorskie spojrzenia i nowe głosy polskiego kina. Film opisywany jest jako psychologiczny horror inspirowanym kaszubskimi wierzeniami. 

ÒPI” to pełnometrażowy debiut fabularny Marty Giec, która jest także współautorką scenariusza razem z Dominiką Kłoczewiak. W rolach głównych pojawią się Wiktoria Kruszczyńska, Magdalena Boczarska, Gabriela Muskała i Iwona Bielska. Za produkcję odpowiada Platige Films.

Weronika Kruszczyńska w filmie Opi

fot. F. Klimaszewski

Film ma łączyć dramat psychologiczny z folk horrorem i sięgać po inspiracje z kaszubskiego folkloru. To opowieść o dziewczynie próbującej odzyskać własny głos — o przemocy, dziedziczonych traumach i granicy między tym, co realne, a tym, co wyparte. W Konkursie Perspektywy „ÒPI” powalczy o Szafirowe Lwy.

Zobacz również: Najlepsze horrory w historii | TOP 50

Magdalena Boczarska i Gabriela Muskała w sccenie z folk horroru Opi

fot. F. Klimaszewski

Za dystrybucję filmu w Polsce odpowiada NEXT FILM. „ÒPI” to już trzeci tytuł dystrybuowany przez spółkę, który znalazł się w programie tegorocznego festiwalu w Gdyni. Wcześniej do Konkursu Głównego 51. FPFF i walki o Złote Lwy zakwalifikowały się „Nasza rewolucja” w reżyserii Piotra Domalewskiego oraz „Czas, który nie nadszedł” w reżyserii Julii Rogowskiej.

Gabriela Muskała w filmie Opi (2026)

fot. F. Klimaszewski

O czym jest ÒPI?

Film opowiada o osiemnastoletniej Trinie, która próbuje wyrwać się z dusznej relacji z matką i domu pełnego napięć, przemilczeń oraz rodzinnych traum. Przyjazd ciotki Heleny i sparaliżowanej babci Reginy uruchamia wydarzenia, w których codzienność coraz mocniej splata się z kaszubskimi wierzeniami i sennymi koszmarami Triny.

Kiedy premiera?

ÒPI” obejrzeć będzie można w trakcie 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (21-26 września 2026 r.). Do regularnej dystrybucji kinowej film Marty Giec ma trafić na początku 2027 roku.

scena z filmu Opi

fot. F. Klimaszewski

źródło: informacja prasowa / ilustracja: fot. F. Klimaszewski/Next Film

Przeczytaj więcej
Konrad Stawiński Zastępca redaktora naczelnego

Kontakt: k.stawinski@moviesroom.pl Twitter: @KonStar18

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

moviesroom.pl

Jest Was już ponad 110.000! Obserwuj największy profil z ciekawostkami filmowymi. Zapraszają Tom Rewers i redakcja MR🎬