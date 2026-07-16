Gal Gadot walczy o życie syna w zwiastunie The Runner. Psychologiczny thriller zadebiutuje już we wrześniu

Amazon MGM zaprezentowało pierwszy zwiastun filmu The Runner, nowego thrillera psychologicznego z Gal Gadot w roli głównej. Aktorka wciela się w prawniczkę, której poranny jogging zamienia się w desperacki wyścig z czasem po ulicach Londynu.

Gal Gadot kojarzona jest przede wszystkim z widowiskowym kinem akcji, jednak tym razem stawia na bardziej kameralny i psychologiczny thriller. W The Runner nie zobaczymy spektakularnych bitew ani superbohaterskich pojedynków. Zamiast tego twórcy przygotowali historię o matce zmuszonej do wykonywania tajemniczych poleceń, by uratować porwanego syna. Opublikowany właśnie zwiastun pokazuje, że napięcia nie zabraknie.

Poranny bieg zamienia się w koszmar Gal Gadot

Gal Gadot wciela się w Maię Marten – odnoszącą sukcesy prawniczkę, która podczas codziennego biegu odbiera telefon całkowicie zmieniający jej życie. Nieznany rozmówca informuje ją, że jej syn został porwany. Porywacz stawia tylko jeden warunek: Maia nie może się zatrzymać. Musi nieustannie biec przez Londyn, wykonywać kolejne polecenia i pod żadnym pozorem nie kontaktować się z policją. Każde złamanie zasad może kosztować życie jej dziecka. The Runner trafi do widzów 2 września 2026 roku. Film zapowiada się jako jedna z ciekawszych thrillerowych premier końcówki lata i może pokazać Gal Gadot w zupełnie innym wydaniu niż dotychczasowe role, z których jest najbardziej znana.

Zwiastun sugeruje, że akcja filmu będzie rozgrywać się niemal w czasie rzeczywistym, a bohaterka zostanie zmuszona do podejmowania coraz trudniejszych decyzji pod ogromną presją. Największym atutem filmu ma być atmosfera ciągłego zagrożenia oraz presja, pod którą znajduje się główna bohaterka. Każda decyzja może mieć tragiczne konsekwencje, a czas nieustannie działa na jej niekorzyść.

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Thriller osadzony na ulicach Londynu

Za reżyserię odpowiada zdobywca Oscara Kevin Macdonald, twórca takich produkcji jak One Day in September. Scenariusz napisał Mark Gibson, a obok Gal Gadot w obsadzie znaleźli się również Damian Lewis, Rory Wilmot oraz Alfred Enoch.

Twórcy zapowiadają film jako intensywny thriller psychologiczny, w którym Londyn staje się integralną częścią opowieści. Nowoczesna, pełna kamer i technologii metropolia ma jednocześnie pomagać i utrudniać bohaterce walkę z czasem.

Amazon stawia na napięcie zamiast widowiskowej akcji

Choć tytuł filmu może kojarzyć się z innym wrześniowym Runnerem z Alanem Ritchsonem, obie produkcje znacząco się od siebie różnią. Amazon MGM postawiło na psychologiczne napięcie, emocje i historię skupioną na desperackiej walce matki o dziecko, a nie na klasycznym kinie akcji.

Źródło: joblo.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe