Ghost Rider pojawi się w Doctor Strange in the Multiverse of Madness?

Krążą plotki, że Ghost Rider ma zadebiutować w MCU już niedługo. Mówi się, że postać pojawi się w Doctor Strange in the Multiverse of Madness!

Według That Hashtag Show, nowe wcielenie Johnny’ego Blaze’a pojawi się epizodycznie w filmie Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Nie mają wielu szczegółów, ale twierdzą, że widzieli kilka grafik koncepcyjnych przedstawiających tę postać. Jest to dość prawdopodobne ze względu na Multiversum, które ma być główną tematyką sequela przygód Doctora Strange’a.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ma być powiązany z serialem WandaVision. Pojawi się w nim zresztą sama Elisabeth Olsen jako Scarlet Witch. Film trafi do kin 25 marca 2022 roku.

Źródło: Twitter / zdjęcie wprowadzenia: Marvel Comics